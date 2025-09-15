Hermstad ga gulrot og knockout-tegning til Støre: – Syntes den var bra

MDGs partileder Arild Hermstad holder en tegning av Egil Nyhus som han har med som gave til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det var et fint møte. Vi diskuterte litt hvordan vi skal få til et best mulig samarbeid sammen, sa Hermstad til pressen etter at møtet var ferdig omkring 13.20-tiden mandag ettermiddag.

Da MDG-lederen ankom statsministerboligen for samtaler med Jonas Gahr Støre, hadde han med seg en noe uvanlig gave.

Opp av en hvit plastpose trakk Hermstad fram en tegning av Egil Nyhus som viser Støre med boksehansker og Hermstad med en stor MDG-gulrot. Sammen slår de knockout på Frp-leder Sylvi Listhaug.

Felles forpliktelse

Annonse

– Han syntes den var bra. Det var en god påminnelse om hvordan dette valget ble vunnet, og at vi har en del felles forpliktelser om å holde Listhaug borte fra makten de neste fire årene, sa Hermstad på spørsmål fra P4 da han kom ut etter møtet.

I valgkampen fikk MDG mye oppmerksomhet for bruken av grønnsaker som rekvisitter.

I likhet med flere av de mindre partiene har også MDG sagt at de ønsker en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet. Ifølge Hermstad hadde nok Støre en annen oppfatning av det.

– Det å lage en veldig tydelig skriftlig avtale, det ligger nok ikke helt på bordet ennå, kommenterte Hermstad.

Annonse

Godt grunnlag

Han var likevel godt fornøyd med dette første formelle møtet med Støre for å gå gjennom linjene for samarbeid i den kommende stortingsperioden.

– Jeg tror jeg har lagt et godt grunnlag for å bygge tillit og for å kunne sørge for at vi får en forutsigbar styring for landet framover. Det er flere måter å samarbeide på som gjør at vi klarer å sikre at både vi i MDG får gjennomslag i saker som er viktige for oss, samtidig som vi sørger for et godt samarbeid, sier Hermstad.

For MDG er det særlig klimasaken, motvirkning av polarisering, Gaza-krigen og Palestina som er viktige saker i samtalene med regjeringen, uttalte Hermstad på vei inn til møtet.