Her vil ordføreren trosse prideforbud

Torsdagens beslutning kommer etter at nasjonalforsamlingen i mars vedtok en ny lov som gir politiet hjemmel til å nekte LHBT+-arrangementer med henvisning til «beskyttelse av barn».

– Politiet, som handler innenfor sitt mandat for regulering av offentlige forsamlinger, forbyr arrangementet på det angitte stedet og tidspunktet, heter det i en uttalelse publisert på politiets nettsider.

Det opplyses samtidig at beslutningen kan ankes til landets høyesterett innen tre dager.

Ordføreren: Kommunalt arrangement

Budapests liberale ordfører Gergely Karacsony sier på sin side at siden pridemarsjen er et kommunalt arrangement, er det ikke nødvendig med noen tillatelser fra myndighetene.

Politiet er ikke enig og sier loven også gjelder arrangementer organisert av ordføreren.

Byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V) i Oslo varsler at hun kommer til å delta i marsjen. Hun skal til byen for å delta på et menneskerettighetsarrangement.

– Forbudet mot paraden strider mot forsamlingsfriheten og grunnleggende menneskerettigheter. Orbans regime bryter grunnleggende liberale rettigheter, og dette viser hvor viktig det er å støtte Budapest Pride. Budapests ordfører har invitert meg både på konferanse og til paraden, og jeg kommer fortsatt til å delta på begge deler, sier hun.

Føyer seg inn i rekken

– Byrådet vil være vertskap for Budapest Pride 28. juni, dagen for ungarsk frihet, som et kommunalt arrangement. Punktum, skriver Budapests ordfører på Facebook.

Pride-paraden i Budapest har vært arrangert årlig siden 1997 og er en viktig markering for LHBT+-fellesskapet i landet. Forbudet har skapt sterke reaksjoner og føyer seg inn i rekken av tiltak fra Viktor Orbáns regjering som er blitt kritisert for å innskrenke skeive personers rettigheter.

Lovendringen ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, der Orbáns høyreorienterte Fidesz-parti har solid flertall.