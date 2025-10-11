Russerne har flere ganger simulert angrep mot radaranlegget Globus i Vardø.

Her speider tre norske øyne mot Russland. Det liker Putin dårlig

«Golfballene» i Norges østligste by har lenge gjort Kreml forbannet. Grunnen er enkel.

Jørn H. Skjærpe
Journalist
Publisert
Lesetid: 9 min

VARDØ (Dagsavisen): – Vi er landets øyne mot Russland, men også Natos øyne på flanken mot Russland. Det må man ikke glemme, sier ordfører Tor-Erik Labahå (Sp) til Dagsavisen.

– Geopolitisk har Vardø alltid vært viktig. Vi er inngangsporten til øst og vest, og starten av – eller slutten av – Norge, alt etter hvordan du ser på det, fortsetter han smilende.

Labahå tar imot Dagsavisen på dørstokken til rådhuset. Vardøvinden blåser friskt, men høstsola smiler over byen denne dagen. Ordføreren peker ut mot Varangerfjorden før vi går inn.

