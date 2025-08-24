Her skal de trene på krig mot Nato: – Brukt som skalkeskjul
Russland og Belarus gjør klar titusener av soldater til «Zapad-25». Militærøvelsen har tidligere vært dårlig nytt for Ukraina og Georgia.
Soldater avbildet i Borisov i Belarus under den russisk-belarusiske militærøvelsen Zapad i 2017. Neste måned går Zapad-25.
Foto: Sergei Grits / AP / NTB
Verden
Russland og Belarus gjør klar tusener av soldater til
øvelsen «Zapad», som tidligere har gitt forvarsel om aggresjon fra Vladimir
Putin og Kreml.
Den kommende russisk-belarusiske militærøvelsen går under
navnet Zapad-25 («Vest-25»), og arrangeres hvert fjerde år. Denne gang skal øvelsen gjennomføres i Belarus i perioden 12.-16. september.
Atomvåpen en faktor