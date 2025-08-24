Her skal de trene på krig mot Nato: – Brukt som skalkeskjul

Russland og Belarus gjør klar titusener av soldater til «Zapad-25». Militærøvelsen har tidligere vært dårlig nytt for Ukraina og Georgia.

Soldater avbildet i Borisov i Belarus under den russisk-belarusiske militærøvelsen Zapad i 2017. Neste måned går Zapad-25.

Verden

Jørn H. Skjærpe
Journalist
Publisert

Russland og Belarus gjør klar tusener av soldater til øvelsen «Zapad», som tidligere har gitt forvarsel om aggresjon fra Vladimir Putin og Kreml.

Den kommende russisk-belarusiske militærøvelsen går under navnet Zapad-25 («Vest-25»), og arrangeres hvert fjerde år. Denne gang skal øvelsen gjennomføres i Belarus i perioden 12.-16. september.

Atomvåpen en faktor

