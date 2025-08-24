Russland og Belarus gjør klar tusener av soldater til øvelsen «Zapad», som tidligere har gitt forvarsel om aggresjon fra Vladimir Putin og Kreml.

Den kommende russisk-belarusiske militærøvelsen går under navnet Zapad-25 («Vest-25»), og arrangeres hvert fjerde år. Denne gang skal øvelsen gjennomføres i Belarus i perioden 12.-16. september.

Atomvåpen en faktor