Her er NHOs tre budsjettkrav til Støre-regjeringen

NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid, kommer med tre innspill til regjeringen før deres forslag til statsbudsjett legges frem onsdag. Linnea Skare Oskarsen

– Vi har absolutt tatt statsministeren på alvor når han sier han ønsker innspill fra oss og vi kommer til å stå bak disse tre kravene også når det blir press gjennom forhandlingene om budsjett, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.



Han sikter til at statsminister Jonas Gahr Støre ønsker å bygge større tillit til næringslivet og er villig til å se på alle skatter, ifølge DN.