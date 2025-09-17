Her er argumentene for og mot rentekutt

Flere er i tvil og noen har så vidt ombestemt seg etter først å ha heiet på et nytt rentekutt. Det synes helt åpent om Norges Bank torsdag vil følge opp det svært overraskende rentekuttet i juni.

Økonomiprofessor ved UiO, Kjetil Storesletten, som i mars tok til orde for at styringsrenta den gang måtte opp, heller enn ned, er blant dem som argumenterer imot å sette ned renta.

– Jeg ville holdt renta i ro nå fordi inflasjonen er for høy og det går «for godt» med økonomien. Når markedet ser at inflasjonen ikke går ned, men økonomien går opp, forbereder heller ikke markedet seg på et rentekutt, sier Storesletten til Dagsavisen.