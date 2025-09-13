Her «angriper» en sint mobb norske styrker – midt i Oslo

På Huseby leir får norske soldater verdifull trening før avreise til Nord-Irak og Kurdistan, godt hjulpet av utkledde gardister.

Forsvarets kjøretøy måtte tåle både spark, slag og knuste egg fra utkledde skuespillere under øvelsen ved Huseby leir i Oslo.

«Dunk, dunk, dunk». Et norsk forsvarskjøretøy pepres med egg fra en ilter folkemengde før den passerer. Bilen bak lider samme skjebne, det samme gjør også de neste i rekken – alt midt i Oslo, ved Huseby leir.

Støynivået er høyt. Demonstrantene slår og sparker i grønne og beige forsvarsbiler når de passerer, mens egg og eggeskall renner om kapp ned vindusrutene.

«Kurdistan»-rop høres igjen og igjen. Flagg, plakater, sinne og frustrasjon kommer til syne.

