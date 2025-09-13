Her «angriper» en sint mobb norske styrker – midt i Oslo
På Huseby leir får norske soldater verdifull trening før avreise til Nord-Irak og Kurdistan, godt hjulpet av utkledde gardister.
Forsvarets kjøretøy måtte tåle både spark, slag og knuste egg fra utkledde skuespillere under øvelsen ved Huseby leir i Oslo.
Foto: Jørn H. Skjærpe
Reportasje
«Dunk, dunk, dunk». Et norsk forsvarskjøretøy pepres med egg
fra en ilter folkemengde før den passerer. Bilen bak lider samme skjebne, det
samme gjør også de neste i rekken – alt midt i Oslo, ved Huseby leir.
Støynivået er høyt. Demonstrantene slår og sparker i grønne og beige forsvarsbiler når de passerer, mens egg og eggeskall renner om kapp ned vindusrutene.
«Kurdistan»-rop høres igjen og igjen. Flagg, plakater, sinne
og frustrasjon kommer til syne.