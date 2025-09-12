Henrik Asheim: Erna Solberg må erstattes av et helt nytt lag med ledere

Første nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at partiet må bytte ut flere enn bare Erna Solberg. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror ikke du kan overta etter en så markant leder som Erna har vært. Ikke bare for Norge, men særlig for Høyre, sier Asheim i Aftenpostens podkast Ekstra Lars.

Han sammenligner det med da Gro Harlem Brundtland gikk av som leder for Arbeiderpartiet i 1992.

– Du må erstatte det med et lag. Det må være flere mennesker enn bare én ny partileder, sier han.

Asheim er 1. nestleder i Høyre og sier selv at han kan tenke seg å bli partileder.

Annonse

– Og jeg mener det er helt greit å vise at vi har flere potensielle som kan ta over, sier han og trekker fram Peter Frølich og Ine Eriksen Søreide.

Partiet har fredag sitt første sentralstyremøte etter valgnederlaget. Høyre endte opp med en oppslutning på 14,6 prosent, den tredje dårligste siden krigen.