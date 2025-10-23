Hemmelig stortingsmøte i gang

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen legger torsdag formiddag fram en sak for Stortinget i en lukket høring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er medlemmer i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) som har bedt om at Stortinget samles og stenger dørene.

Det er ikke offentlig kjent hva møtet skal handle om, men NTB og flere andre medier har fått opplyst at møtet handler om oljefondet.

Stortingets regelverk sier at minst seks komitémedlemmer i den utvidede utenriks- og forsvarskomité kan kreve å ta opp en sak i Stortinget for lukkede dører.

Redegjørelse

I august skrev Aftenposten at SV, MDG, Venstre og Rødt hadde gått sammen om å bruke denne regelen til å presse fram et stortingsmøte om Oljefondets Israel-investeringer.

– Stortinget avgjør i møte for lukkede dører om behandlingen i Stortinget skal holdes for åpne eller lukkede dører, heter det i Stortingets forretningsorden.

Regelverket slår også fast at «behandlingen i Stortinget innledes med en redegjørelse av et regjeringsmedlem».

Sjeldent møte

Det hemmelige møtet starter klokka 9.45, men det er satt opp møter videre fra klokka 10. Dersom dørene åpnes, kan dermed møtet fortsette i åpenhet fra klokka 10 Det var få som ville si så mye på vei inn i møtet.

Tirsdag opplyste pressevakten på Stortinget til NTB at sist gang det ble gjennomført et lukket stortingsmøte på denne måten, var 26. november 2010.