Helsemyndigheter: Mer enn 66.000 palestinere drept på Gazastripen

Røyk stiger opp i lufta etter et israelsk angrep i Gaza by. Mer enn 66.000 palestinere drept i den israelske krigføringen på Gazastripen siden 7. oktober 2023, ifølge helsemyndighetene der. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Dødstallet har steget til 66.005, og 168.162 er såret, heter det i den daglige oppdateringen fra departementet søndag. 79 er registrert drept det siste døgnet.

De palestinske helsemyndighetenes tall på drepte inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger. Navnelister fra sykehusene viser at flertallet av ofrene er barn og kvinner.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.

Det israelske militæret fortsetter med angrepene, mens statsminister Benjamin Netanyahu er i Washington, der han etter planen skal møte USAs president Donald Trump mandag. USA har uttrykt seg optimistisk rundt mulighetene for å få landet en våpenhvile den siste uka.

Annonse

Krigen brøt ut etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober 2023, der rundt 1200 mennesker ble drept og 250 tatt som gisler. Rundt 20 av gislene antas å fortsatt være i live på Gazastripen, og rundt 150 er tilbake i Israel.