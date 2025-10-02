Helseministeren svarer etter lege-avsløring

23 leger har fortsatt legeautorisasjon i Norge til tross for at de har mistet autorisasjonen sin i andre land. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Dette er alvorlig. Folk skal kunne være helt trygge på de som yter helsehjelp i Norge. Disse feilene burde ikke skjedd, og det er bra at Helsetilsynet tar saken på alvor og har igangsatt strakstiltak for rydde opp. Det er også viktig med langsiktige tiltak for å hindre at dette skjer igjen, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre lover å invitere andre europeiske land til nytt samarbeid. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

VG avslørte torsdag at 23 leger som mistet legeautorisasjonen i hjemlandet sitt, har fått jobb i Norge. Legene ble avskiltet fordi myndighetene i hjemlandene deres mente at de utgjorde en fare for pasienter.

Avisen har i samarbeid med flere internasjonale medier hentet inn opplysninger om de 23 legene fra andre lands helsemyndigheter og fra dommer.

Blant dem som fortsatt har muligheten til å jobbe i Norge, er en mann fra Sverige som er dømt til flere års fengsel for å knivstikke to naboer, og en svensk gynekolog som er dømt for å ha utnyttet to pasienter seksuelt under behandling.

Annonse

En annen svensk mann er dømt for å ha ødelagt en politibil på oppdrag, og for besittelse av narkotika. Mannen bekrefter til VG at han nå jobber ved et sykehus i Norge.

Avdekket flere feil

Statens helsetilsyn ble varslet fortløpende om legene som omtales i saken. Likevel kunne de fortsatt jobbe med norske pasienter.

Som følge av VGs avsløringer har Statens helsetilsyn avdekket flere feil i håndteringen av varsler fra land i EU/EØS, opplyser tilsynet i en pressemelding.

Annonse

– Så langt viser gjennomgangen vår at varsler i flere tilfeller ikke er håndtert godt nok. Dette er mitt ansvar, sier Sjur Lehmann, direktør i Helsetilsynet.

Tilsynet fikk tilsendt en liste fra VG over leger som fortsatt har norsk autorisasjon selv om de har mistet legelisensen i utlandet, og har hittil funnet tolv varsler som er håndtert feil.

– Disse blir nå fulgt opp som tilsynssaker, og det er iverksatt tiltak for å ta ned risikoen for denne type feil, opplyser Helsetilsynet.

Undersøker om noen av

legene jobber i Norge nå

Annonse

De går nå gjennom alle mottatte varsler, om lag 18.000, for å se om det har skjedd feil i flere tilfeller.

– Gjennomgangen vår så langt viser at tidligere rutiner hadde svakheter, særlig ved manglende oppfølging når svar uteble fra utlandet, og ved tekniske eller navnerelaterte feil, heter det.

Helsetilsynet har opprettet en arbeidsgruppe som skal gi en samlet vurdering og foreslå forbedringer, og gjennomfører flere strakstiltak.

– Vi undersøker om noen av de aktuelle legene arbeider i Norge nå, og vil i så fall vurdere behovet for umiddelbare tiltak, opplyser tilsynet.