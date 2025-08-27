Hellestveit: – Folkemord er ikke noe du gjør

Konflikt- og folkerettsjurist Cecilie Hellestveit har jobbet med Midtøsten-tematikk i over 30 år, siden hun først besøkte Gaza i 1994. Hun mener situasjonen på Gaza går langt utenfor det vi som sivilisasjon kan akseptere, men har frem til nå vært tilbakeholden med å kalle det som skjer på Gaza for et folkemord.

I forrige uke deltok hun sammen med utenriksminister Espen Barth Eide på Politisk Pub, i regi av Dagsavisen og Tankesmien Agenda. Der skulle de snakke om situasjonen på Gaza, og i den anledningen forklarte Hellestveit hvorfor.

– Min faglige vurdering fram til 19. mai i år var at det som skjer på Gaza ikke er et folkemord. Det har sammenheng med at den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), har fått i oppgave å trekke opp grensene for når det skjer folkemord etter folkemordkonvensjonen . Når ICJ treffer en beslutning, betyr det at alle statsparter vil bli forpliktet av det ICJ sier. Det gjelder også for alle fem landene med vetomakt i FNs sikkerhetsråd. Det igjen betyr at hvis du får en beslutning fra ICJ om at dette er folkemord, så vil ikke vetomaktene lenger kunne gjøre som de vil i FN-systemet. Det handler blant annet om autorisering av militære invasjoner, som betyr at du kan sette kanonen bak kravene dine på en annen måte. Det er et politisk bakteppe her, sier Hellestveit.