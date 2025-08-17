Helgheim: – Hodeløse miljø- og klimakrav

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– I 1994. EU-debatten som gikk den gangen, satte i gang en stor interesse for politikk. Jeg var opptatt av både det og andre ting. Siden den tiden, kanskje litt før, så har jeg fulgt norsk rikspolitikk tett, og har vært fascinert av det.