Helgheim: – Hodeløse miljø- og klimakrav
Jon Engen-Helgheim frir til næringslivet, og maner til ro og orden i de politiske prosessene.
1.-kandidat for Buskerud Frp, Jon Engen-Helgheim.
Foto: Fredrik Hagen/NTB
Kandidaten
Når var din politiske oppvåkning?
– I 1994. EU-debatten som gikk den gangen, satte i gang en stor
interesse for politikk. Jeg var opptatt av både det og andre ting. Siden den
tiden, kanskje litt før, så har jeg fulgt norsk rikspolitikk tett, og har vært
fascinert av det.