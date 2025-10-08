Havtemperaturen i New Zealand stiger raskt
Havtemperaturen ved New Zealand stiger mye raskere enn gjennomsnittet globalt. Også havnivået stiger. Både dyr og boliger trues, ifølge ny rapport.
Verden
Havområdene rundt New Zealand varmes opp 34 prosent raskere enn snittet globalt, ifølge en rapport fra myndighetene, som ble offentliggjort onsdag.
– Klimaendringene skaper store endringer i havene våre. Havtemperaturene øker, og marine hetebølger forekommer oftere, blir mer intense og varer lengre, heter det i rapporten.
I tillegg stiger havnivået raskere flere steder. Det anslås nå at over 200.000 boliger ligger i risikoområder for oversvømmelse og flom.
Blant årsakene til økningen i havtemperaturen er at global oppvarming har ført til forstyrrelser i havstrømmene mellom New Zealand og Antarktis.
Temperaturene i havoverflaten ved fire steder rundt New Zealand har i snitt økt mellom 0,16 og 0,26 grader per tiår mellom 1982 og 2023.
Temperaturendringen fører blant annet til surere hav som mister oksygen.
Mange arter sliter med å tilpasse seg dette vannet, og det er en risiko for at invaderende arter overtar, ifølge rapporten.
Tidligere har unormalt høye havtemperaturer blitt satt i sammenheng med at flere guløyepingviner er døde.