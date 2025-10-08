Havtemperaturen i New Zealand stiger raskt

Guløyepingviner stammer fra New Zealand, men sliter med å tilpasse seg økte havtemperaturer. Forskere har nå funnet at havtemperaturene ved New Zealand øker raskere enn snittet globalt. Ross Land / Fotopress / AP / NTB

Havområdene rundt New Zealand varmes opp 34 prosent raskere enn snittet globalt, ifølge en rapport fra myndighetene, som ble offentliggjort onsdag.

– Klimaendringene skaper store endringer i havene våre. Havtemperaturene øker, og marine hetebølger forekommer oftere, blir mer intense og varer lengre, heter det i rapporten.

I tillegg stiger havnivået raskere flere steder. Det anslås nå at over 200.000 boliger ligger i risikoområder for oversvømmelse og flom.

Blant årsakene til økningen i havtemperaturen er at global oppvarming har ført til forstyrrelser i havstrømmene mellom New Zealand og Antarktis.

Temperaturene i havoverflaten ved fire steder rundt New Zealand har i snitt økt mellom 0,16 og 0,26 grader per tiår mellom 1982 og 2023.

Temperaturendringen fører blant annet til surere hav som mister oksygen.

Mange arter sliter med å tilpasse seg dette vannet, og det er en risiko for at invaderende arter overtar, ifølge rapporten.

Tidligere har unormalt høye havtemperaturer blitt satt i sammenheng med at flere guløyepingviner er døde.