Harris sier hun lurer på om hun burde bedt Biden trekke kandidaturet

USAs tidligere visepresident Kamala Harris (t.v.) sier hun lurer på om hun burde bedt president Joe Biden trekke seg som presidentkandidat i fjor. Andrew Harnik / AP / NTB

– Jeg tenker på om jeg burde ha hatt en samtale med ham og oppfordret ham til å ikke stille til gjenvalg, sier Harris i et intervju med kringkasteren.

Hun forklarer overfor BBC at hun ikke var mest bekymret for om Biden var kapabel til å være president, men til å være presidentkandidat, noe som er svært krevende.

Harris var usikker rundt Bidens kandidatur med tanke på «graden av utholdenhet som kreves, særlig når man stiller mot den nåværende presidenten».

Hun sier også at et forsøk på å ta det opp med Biden kunne bli tolket som at hun handlet i egeninteresse, og at det ikke er sikkert hun ville blitt lyttet til.

I boka «107 Days» skriver Harris at Bidens beslutning om å stille til gjenvalg ikke burde ha «vært opp til en persons ego, en persons ambisjon», og at hun «kanskje» burde ha tatt det opp med ham.

Biden trakk seg i juli 2024, fire måneder før valget, etter månedsvis med spekulasjon om helsen hans og den kognitive tilstanden. Det hele toppet seg med en katastrofal opptreden i den første TV-debatten mot Donald Trump, som til slutt vant valget.

Harris åpner også i BBC-intervjuet for å stille som presidentkandidat igjen.