Har avsluttet overvåkingen av Norge
Europarådets ministerkomité er fornøyd med Norges oppfølging av barnevernsdommene, og har avsluttet overvåkingen av Norge.
EMD har stanset overvåkingen av Norge etter barnevernssakene.
Illustrasjonsfoto: NTB
Siden 2019 har Norge vært under det som kalles forsterket
oppfølging fra Europarådets ministerkomité. Bakgrunnen for dette var de mange
barnevernssakene mot Norge for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).
Etter flere grep for å bedre situasjonen i norsk barnevern har ministerkomiteen
nå besluttet å avslutte overvåkingen av Norge.
Godt fornøyd
– Jeg er godt fornøyd med at Ministerkomiteen har avsluttet
sin forsterkede oppfølging av hvordan Norge følger opp dommene fra EMD. Det
viser at vi, gjennom flere ulike tiltak, har lagt til rette for en praksis som
bedre ivaretar barn og foreldres menneskerettigheter i barnevernssakene, sier
barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap).