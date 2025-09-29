Har avsluttet overvåkingen av Norge

Siden 2019 har Norge vært under det som kalles forsterket oppfølging fra Europarådets ministerkomité. Bakgrunnen for dette var de mange barnevernssakene mot Norge for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Etter flere grep for å bedre situasjonen i norsk barnevern har ministerkomiteen nå besluttet å avslutte overvåkingen av Norge.

Godt fornøyd

– Jeg er godt fornøyd med at Ministerkomiteen har avsluttet sin forsterkede oppfølging av hvordan Norge følger opp dommene fra EMD. Det viser at vi, gjennom flere ulike tiltak, har lagt til rette for en praksis som bedre ivaretar barn og foreldres menneskerettigheter i barnevernssakene, sier barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap).