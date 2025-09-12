Hangarskipet USS Gerald R. Ford tilbake i Oslo: – Sender et tydelig signal

– Vi har sett fram til dette besøket siden vi forlot Marseille i Frankrike for seks uker siden. Norge er strategisk plassert og et viktig land for Nato-samarbeidet, sa skipssjef David Skarosi til pressen om bord på USS Gerald R. Ford fredag ettermiddag.

Siden slutten av august har hangarskipet, med sine støtteskip kalt Gerald R. Ford Carrier Strike Group, drevet trening utenfor Nord-Norge sammen med KNM Thor Heyerdahl og logistikkskipet KNM Maud. Også tyske og franske maritime styrker har deltatt i øvelsen.

– Det har vært et fantastisk samarbeid. Man blir kun bedre når man får trent med samarbeidspartnere, understreker Skarosi.

Forrige gang det enorme skipet var i Norge, var 24. mai 2023.

Annonse

– Sender et tydelig signal

Norges forsvarsminister, Tore O. Sandvik (Ap), mener tilstedeværelsen er et klart forsvarspolitisk signal:

– Vi viser at vi er i stand til å forsvare oss. Norge og Nato truer ingen, men vi sender et tydelig signal om at vi er beredt til å forsvare våre grenser. Det er en viktig del av at amerikanerne er her nå, sier han til NTB.

Han understreker at Norge er en avansert maritim nasjon, og påpeker at det vil skje videre utvikling i tiden fremover.

Annonse

– Nå har vi inngått et strategisk partnerskap med Storbritannia for å kjøpe nye fregatter. Det innebærer i veldig stor grad å bruke droner og autonome systemer som en del av det å overvåke Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og kystlinjen, sier Sandvik.

Positivt for utelivsbransjen i Oslo

Besøket har også betydning utover det militære. USS Gerald R. Ford har nemlig et mannskap på 4500 personer, som har fått landlov i hovedstaden.

– Dette er positivt for utelivsbransjen i Oslo, som vil kunne oppleve økt omsetning. Det gir også gode muligheter til å bli kjent med nye mennesker, sier forsvarsministeren.

Annonse

Hangarskipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Det drives av to atomreaktorer og har en toppfart på over 30 knop. De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Det har kapasitet for opptil 90 fly og helikoptre, og regnes som verdens største hangarskip.

Tusenvis av marinegaster sto i kø fredag ettermiddag for å gå i land i hovedstaden. Fredrik Varfjell / NTB

Hangarskipet er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Fredrik Varfjell / NTB

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) besøkte USS «Gerald R. Ford fredag ettermiddag. Fredrik Varfjell / NTB