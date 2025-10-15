– Han var så modig, åpen og ærlig

Hivsmittede Henki Hauge Karlsen tok kampen for homofiles rettigheter: – En interessant mann å portrettere, synes skuespiller Sverre Breivik.

Sverre Breivik skal spille Henki Hauge Karlsen i TV-serien om ham på NRK.

Martin Næss Kristiansen
Martin Næss Kristiansen Journalist
Hvorfor ville du ha denne rollen?

– Det var aldri noe tvil om at jeg ville ha rollen, heller et spørsmål om de ville ha meg – fra mitt ståsted. Det er en rolle og en historie som treffer meg på så mange plan. Han er en veldig interessant mann å portrettere. Dessuten er jeg utdannet skuespiller. Før popmusikken tok litt over, spilte jeg på mange teaterscener, så det er en gøy utfordring med en stor rolle i en TV-serie.

Hva griper mest i deg ved Henkis historie?

