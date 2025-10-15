– Han var så modig, åpen og ærlig
Hivsmittede Henki Hauge Karlsen tok kampen for homofiles rettigheter: – En interessant mann å portrettere, synes skuespiller Sverre Breivik.
Sverre Breivik skal spille Henki Hauge Karlsen i TV-serien om ham på NRK.
FOTO: Anton Soggiu, Klynge/NRK
Navn i nyhetene
Hvorfor ville du ha denne rollen?
– Det var aldri noe tvil om at jeg ville ha rollen, heller et spørsmål om de ville ha meg – fra mitt ståsted. Det er en rolle og en historie som treffer meg på så mange plan. Han er en veldig interessant mann å portrettere. Dessuten er jeg utdannet
skuespiller. Før popmusikken tok litt over, spilte jeg på mange teaterscener,
så det er en gøy utfordring med en stor rolle i en TV-serie.
Hva griper mest i deg ved Henkis historie?