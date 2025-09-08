Han var langt unna stortingsplass

Også i Oslo har Ap gjort en meget god valgkamp, som gjør at Jonas Gahr Støre kan få følge av Farukh Qureshi (t.v.) inn på Stortinget. Foto: Privat

Selv kan Farukh Qureshi nesten ikke tro det er sant. I dag har Arbeiderpartiet fire representanter på Stortingets Oslo-benk. Etter valget kan det bli fem.

Med to fra Oslo i regjering kan Farukh legge politiuniformen i skapet, og finne fram findressen hvis dette blir tilfelle.

Helt surrealistisk

– Dette er jo surrealistisk. Det var ikke i tankene mine da jeg fikk sjuendeplassen på stortingslista. Jeg trodde vi maksimalt kunne få inn fire, sier han.

For fire år siden sto han på 10. plass, men nå rykket han opp – kanskje rett inn på Stortinget.

– Det var vel først nå i vår det begynte å gå opp for meg hva som kunne skje, i takt med de stadig bedre meningsmålingene. Men jeg føler fortsatt det er helt surrealistisk. Nå må vi først se hvordan dette går. Kampen er ikke over før klokka 21.00 på mandag, sier Farukh Qureshi til FriFagbevegelse.

Det samme gjelder også Trine Lise Sundnes, som sitter på Stortinget i dag, men også har kunnet risikere å ryke ut. Hun står på sjetteplass.

Qureshi har til og med fått en mail fra Stortinget om å fylle ut diverse skjemaer – fordi sannsynligheten tilsier at han kan komme inn på Stortinget.

Så ikke slik ut

Vi skrur klokka tilbake til november 2024. Oslo Arbeiderparti avholder sitt nominasjonsmøte, og hovedstriden står mellom Hadia Tajik og Kamzy Gunaratnam om andreplassen på lista bak statsminister Jonas Gahr Støre.

Ap-nestleder og helseminister Jan Christian Vestre fikk tredjeplassen på lista – som på det tidspunktet var den siste sikre plassen.

Alt lå nemlig til rette for en borgerlig valgseier og borgerlig statsminister. Bare i underkant av 10 måneder senere er altså situasjonen snudd helt på hodet.

Starten på omveltningen kom i slutten av januar, sa Senterpartiet forlot regjeringen. Og Jonas Gahr Støre hentet inn Jens Stoltenberg som finansminister.

Nå leder han et parti med en oppslutning som nærmer seg 30-tallet. På målingene ser det ut til å gå mot en rødgrønn valgseier.

Tre er blitt til både fire og fem – og dermed kan sjuendeplassen til Farukh Qureshi sikre plass blant landets folkevalgte – såframt Jonas Gahr Støre fortsetter som statsminister og Jan Christian Vestre fortsatt er helseminister.

Justiskomiteen førsteønske

Hva som er drømmekomiteen hans på Stortinget overrasker ingen; det er justiskomiteen.

Ikke uten grunn. 39-åringen, som bor på Søndre Nordstrand med kone og to barn (8 og 16 år), jobber i dag i Oslo politidistrikt. Han har tidligere jobbet som fengselsbetjent, og vært tillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Han er fortsatt LO-medlem og tillitsvalgt for NTL Politiet.

– Jeg står for de samme verdiene som LO står for. For meg er det derfor viktig å være en del av LO. Det har gitt meg en enorm trygghet. Jeg har vært gjennom mange utfordrende saker, og lært å kjenne hva det betyr å ha en organisasjon som LO bak seg, sier han.

– Mitt første ønske er å kunne bruke erfaringen min fra både fengsel og politi i det daglige arbeidet på Stortinget. Og jobbe for viktigheten av å satse på de ansatte, sier han.

Den mulig siste helga før han blir heltidspolitiker gikk det i ett; med stand på Søndre Nordstrand med statsminister Jonas Gahr Støre på besøk, og kvelds- og helgevakter i politiuniform.

Statsminister Støre kunngjorde på Søndre Nordstrand, at regjeringen vil flytte Politihøgskolen til Oslos mest voldsutsatte bydel; Mortensrud.

Dette for å skape arbeidsplasser og styrke nettopp bydel Søndre Nordstrand.

– Dette er skikkelig gode nyheter for bydelen, for Fagmiljøet på Politihøgskolen og vil gi oss mange nye muligheter, sier Farukh Quresi.

Ordnede forhold

Et sentralt tema for Farukh i valgkampen, har vært viktigheten av å ha et arbeidsliv med ordnede forhold hvor ansattes rettigheter er prioritert. I en debatt hvor ordet fleksibilitet er blitt mye brukt.

– For meg er fleksibilitet det samme som mer midlertidighet og bruk av vikarer. Og at ansatte må stå med lua i hånda, sier Farekh.

Farukh mener høstens valg er det viktigste i hans levetid.

– Hver stemme er viktig. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten, sier han til FriFagbevegelse.

– Hvis dette går veien, vil jeg også være en tydelig stemme for dem som ikke roper høyest, uansett om det gjelder barn og unge eller andre grupper i samfunnet, sier han.