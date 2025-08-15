Han var en stille gutt fra Tysvær – nå vil han kutte utslipp og milliarder
– Hvis vi fortsetter som nå, er oljefondet tomt om 80 år, advarer MDGs Andreas Aukland, som vil kutte utslipp og byråkrati, verne naturen, styrke bøndenes vilkår og bekjempe utenforskap.
Andreas Aukland, førstekandidat i Rogaland MDG
FOTO: Cornelius Poppe / NTB
Innenriks
Når var din politiske oppvåkning?
– Det kom gradvis. Jeg vokste opp alene med mamma, på et småbruk, i en
lavinntektsfamilie. Likevel har jeg hatt tilgang til utdanning, helsetjenester
og alt jeg kunne drømme om. Det har preget meg. Jeg ble tatt vare på, uansett
bakgrunn.
– Jeg var en stille gutt. Den som aldri rakk opp hånda når
elevrådsleder skulle velges. Men jeg ble med i ungdomsrådet i Tysvær, og foran
kommunestyret skulle jeg holde et innlegg – nervøs og skjelvende – om hvorfor
vi trengte mer trivselsutstyr. Vi fikk gjennomslag. Jeg ble trivselsleder, fikk
ansvar for at utstyret ble brukt. Og plutselig var det medelever som sjelden
var ute i friminuttene før, som var det nå.