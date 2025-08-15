Når var din politiske oppvåkning?

– Det kom gradvis. Jeg vokste opp alene med mamma, på et småbruk, i en lavinntektsfamilie. Likevel har jeg hatt tilgang til utdanning, helsetjenester og alt jeg kunne drømme om. Det har preget meg. Jeg ble tatt vare på, uansett bakgrunn.

– Jeg var en stille gutt. Den som aldri rakk opp hånda når elevrådsleder skulle velges. Men jeg ble med i ungdomsrådet i Tysvær, og foran kommunestyret skulle jeg holde et innlegg – nervøs og skjelvende – om hvorfor vi trengte mer trivselsutstyr. Vi fikk gjennomslag. Jeg ble trivselsleder, fikk ansvar for at utstyret ble brukt. Og plutselig var det medelever som sjelden var ute i friminuttene før, som var det nå.