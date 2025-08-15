Han var en stille gutt fra Tysvær – nå vil han kutte utslipp og milliarder

– Hvis vi fortsetter som nå, er oljefondet tomt om 80 år, advarer MDGs Andreas Aukland, som vil kutte utslipp og byråkrati, verne naturen, styrke bøndenes vilkår og bekjempe utenforskap.

Andreas Aukland, førstekandidat i Rogaland MDG

Tomm Pentz Pedersen
JOURNALIST
Publisert

Når var din politiske oppvåkning? 

– Det kom gradvis. Jeg vokste opp alene med mamma, på et småbruk, i en lavinntektsfamilie. Likevel har jeg hatt tilgang til utdanning, helsetjenester og alt jeg kunne drømme om. Det har preget meg. Jeg ble tatt vare på, uansett bakgrunn.

– Jeg var en stille gutt. Den som aldri rakk opp hånda når elevrådsleder skulle velges. Men jeg ble med i ungdomsrådet i Tysvær, og foran kommunestyret skulle jeg holde et innlegg – nervøs og skjelvende – om hvorfor vi trengte mer trivselsutstyr. Vi fikk gjennomslag. Jeg ble trivselsleder, fikk ansvar for at utstyret ble brukt. Og plutselig var det medelever som sjelden var ute i friminuttene før, som var det nå.

