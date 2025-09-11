Han tar over som leder for Rød Ungdom

Nestleder Halvor Bergkvist er nå fungerende leder for Rød Ungdom, etter at deres tidligere leder Amrit Kaur gikk av torsdag.

Halvor Bergkvist tar over som leder for Rød Ungdom i tiden fremover.

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
Publisert Sist oppdatert

Leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, la ut en video på TikTok om drapet på Charlie Kirk onsdag, der hun uttalte seg i ironiske og satiriske ordelag om drapet på den amerikanske ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk.

Ungdomspartiet har hatt to nestledere; Ahmed S. Al-Saedi og Halvor Bergkvist.

Nestleder Ahmed S. Al-Saedi i Rød Ungdom sa torsdag morgen at han går av med umiddelbar virkning, som en reaksjon på Kaurs uttalelser.

Dermed er det Halvor Bergkvist som midlertidig tar ledervervet for organisasjonen.

– Vi har hatt et kort landsstyremøte i etterkant av hendelsene, og kan bekrefte at det er jeg som blir fungerende leder fremover, sier Bergkvist til Dagsavisen.

Fungerende leder i Rød Ungdom, Halvor Bergkvist forteller at de skal ha et mer formelt landsmøte om en måneds tid.

– Der vil vi finne en konstituert leder. Så blir det til våren, på det ordinære landsstyremøtet at vi vil velge en ny leder.

Store reaksjoner

På sin Facebook-side skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen at Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap. 

«Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort.»

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes skriver i Martinussens kommentarfelt, der han henvender seg til medlemmer og velgere: «Til medlemmer som melder seg ut og velgere som tar kontakt og er rasende: Det er nulltoleranse for politisk motivert vold i Rødt. Og nulltoleranse for relativisering av sånt.»

Trusler

Torsdag kveld mottok partiet Rødt trusler.

– Øst politidistrikt bekrefter å være kjent med at det er postet et innlegg på sosiale medier med et innhold som kan oppfattes som truende mot partiet Rødt/partimedlemmer i Rødt, skriver operasjonsleder Melissa Krag i en e-post til NRK.

Ytterligere detaljer om hva trusselen innebar, eller hvor den kom fra, er foreløpig ikke kjent.

Anrit Kaur har vært under sterkt press om å trekke seg som Rød Ungdom-leder. 

Til Subjekt fortalte hun torsdag ettermiddag at hun har valgt å gå av.

– For å vise at jeg tar situasjonen alvorlig har jeg bestemt meg for å tre av som Rød ungdom-leder. Jeg ønsker organisasjonen det beste, fordi den har mange viktige kamper å kjempe. Derfor går jeg av, forteller hun.

