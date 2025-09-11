Halvor Bergkvist tar over som leder for Rød Ungdom i tiden fremover. Privat

Leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, la ut en video på TikTok om drapet på Charlie Kirk onsdag, der hun uttalte seg i ironiske og satiriske ordelag om drapet på den amerikanske ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk.

Ungdomspartiet har hatt to nestledere; Ahmed S. Al-Saedi og Halvor Bergkvist.

Nestleder Ahmed S. Al-Saedi i Rød Ungdom sa torsdag morgen at han går av med umiddelbar virkning, som en reaksjon på Kaurs uttalelser.

Dermed er det Halvor Bergkvist som midlertidig tar ledervervet for organisasjonen.

– Vi har hatt et kort landsstyremøte i etterkant av hendelsene, og kan bekrefte at det er jeg som blir fungerende leder fremover, sier Bergkvist til Dagsavisen.

Fungerende leder i Rød Ungdom, Halvor Bergkvist forteller at de skal ha et mer formelt landsmøte om en måneds tid.

– Der vil vi finne en konstituert leder. Så blir det til våren, på det ordinære landsstyremøtet at vi vil velge en ny leder.

Store reaksjoner

På sin Facebook-side skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen at Rødt tar den sterkeste avstand fra alle former for vold og drap.

«Det hører ingen steder hjemme å vitse med dette. Dette skulle aldri Kaur ha gjort.»

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes skriver i Martinussens kommentarfelt, der han henvender seg til medlemmer og velgere: «Til medlemmer som melder seg ut og velgere som tar kontakt og er rasende: Det er nulltoleranse for politisk motivert vold i Rødt. Og nulltoleranse for relativisering av sånt.»



Trusler

Torsdag kveld mottok partiet Rødt trusler.

– Øst politidistrikt bekrefter å være kjent med at det er postet et innlegg på sosiale medier med et innhold som kan oppfattes som truende mot partiet Rødt/partimedlemmer i Rødt, skriver operasjonsleder Melissa Krag i en e-post til NRK.

Ytterligere detaljer om hva trusselen innebar, eller hvor den kom fra, er foreløpig ikke kjent.

Anrit Kaur har vært under sterkt press om å trekke seg som Rød Ungdom-leder.

Til Subjekt fortalte hun torsdag ettermiddag at hun har valgt å gå av.

– For å vise at jeg tar situasjonen alvorlig har jeg bestemt meg for å tre av som Rød ungdom-leder. Jeg ønsker organisasjonen det beste, fordi den har mange viktige kamper å kjempe. Derfor går jeg av, forteller hun.

