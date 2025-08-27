USAs president Donald Trump har gjort arbeidet med å etterforske bortføringen av ukrainske barn vanskeligere, mener lederen for Yale Humanitarian Research Lab. Foto: Andrew Harnik/Getty Images/NTB

Nathaniel Raymond ved Yale-universitetet i USA leder kartleggingen ukrainske barn som er bortført av russiske myndigheter.

Yale Humanitarian Research Lab samarbeider tett med ukrainske myndigheter i det Raymond karakteriserer som den «største etterforskningen av massekidnappinger siden andre verdenskrig.»

Russlands president Vladimir Putin og Russlands barneombud Maria Lvova-Belova er begge tiltalt av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) på dette grunnlaget.