Han etterforsket bortføringen av ukrainske barn. Så kuttet Trump finansieringen

Nå overlever Yale Humanitarian Research Lab med hjelp fra Hillary Clinton og «sinte ukrainsk-amerikanske bestemødre». 

USAs president Donald Trump har gjort arbeidet med å etterforske bortføringen av ukrainske barn vanskeligere, mener lederen for Yale Humanitarian Research Lab.

Kenneth Lia Solberg
Journalist
Publisert

Nathaniel Raymond ved Yale-universitetet i USA leder kartleggingen ukrainske barn som er bortført av russiske myndigheter. 

Yale Humanitarian Research Lab samarbeider tett med ukrainske myndigheter i det Raymond karakteriserer som den «største etterforskningen av massekidnappinger siden andre verdenskrig.»

Russlands president Vladimir Putin og Russlands barneombud Maria Lvova-Belova er begge tiltalt av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) på dette grunnlaget.

