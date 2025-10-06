Han etteraper Trump og står steilt imot ham. Kan Gavin Newsom klatre helt til topps i Demokratene?
California-guvernøren har for alvor blitt en stjerne på Demokrat-himmelen i USA. Eksperter peker på den uvanlige måten han møter Trump på som en av årsakene.
Gavin Newsom og Donald Trump.
Foto: Andres Kudacki/AP og Jim WATSON/AFP
Verden
Med sin skarpe retorikk har Gavin Newsom gjentatte ganger i år fanget nasjonal oppmerksomhet.
Da Donald Trump i sommer bestemte at nasjonalgarden skulle utplasseres i Los Angeles for å håndtere folk som protesterte mot amerikanske immigrasjonsmyndigheter, reagerte California-guvernøren kraftig.
Nå virker hele landet å ha øynene rettet mot ham. Flere mener nemlig Newsom skiller seg fra andre Trump-motstandere. Og selv om det er lenge til neste valg i USA, pekes Newsom allerede på som en av de nye ledestjernene i partiet.