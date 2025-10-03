– Han er ikke en mini-Trump

Tsjekkia kan få en populistisk statsminister, men Tsjekkia-ekspert frykter ikke autoritært styre i landet.

Andrej Babiš har vært statsminister i Tsjekkia én gang og kan nå bli det igjen.

Fredag og lørdag holdes det valg i Tsjekkia. Forretningsmannen, milliardæren og populisten Andrej Babiš ligger godt an til å vinne med sitt parti ANO. 

Navnet på Babiš' parti er Misfornøyde borgeres handling, og forkortelsen ANO betyr også «ja», skriver NTB.

Den nåværende sentrum-høyre-regjeringen, ledet av statsminister Petr Fiala, ligger an til å miste sitt regjeringsflertall. 

