Andrej Babiš har vært statsminister i Tsjekkia én gang og kan nå bli det igjen. Foto: David W Cerny/Reuters/NTB

Fredag og lørdag holdes det valg i Tsjekkia. Forretningsmannen, milliardæren og populisten Andrej Babiš ligger godt an til å vinne med sitt parti ANO.

Navnet på Babiš' parti er Misfornøyde borgeres handling, og forkortelsen ANO betyr også «ja», skriver NTB.

Den nåværende sentrum-høyre-regjeringen, ledet av statsminister Petr Fiala, ligger an til å miste sitt regjeringsflertall.

