Hamas-topp erklærer slutt på Gaza-krigen

Khalil al-Hayya, som er Hamas' leder i Gaza erklærer krigen for over. Her avbildet i Istanbul i april i fjor. Khalil Hamra / AP / NTB

– Vi har fått forsikringer fra de broderlige meklerne og den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet at krigen er helt over, sier han i en uttalelse.

Al-Hayya sier videre at 250 palestinere som soner livstidsstraff i israelske fengsler, vil bli løslatt som del av avtalen som er inngått med Israel, sammen med 1700 palestinere som er blitt pågrepet siden krigen begynte over to år siden.

I tillegg skal alle palestinske kvinner og barn som holdes fanget av Israel, løslates. Al-Hayya hyller også det han kaller palestinsk motstandsvilje etter to år med krig.

Truer med å felle regjeringen

Første fase av avtalen skal etter planen tre i kraft innen 24 timer etter at Israels regjering godkjenner, noe som ventes å skje torsdag kveld.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har imidlertid varslet at han kommer til å stemme nei til å godkjenne avtalen, og sier samtidig at han er klar til å felle Netanyahus regjering dersom Hamas ikke avvikles fullstendig.

– I samtalene som har funnet sted mellom meg og statsministeren de siste dagene, har jeg klargjort at jeg under ingen omstendigheter vil være del av en regjering som tillater fortsatt eksistens av Hamas-styret i gaza. Dette er en klar rød linje, skriver han på X.

Ben-Gvir forlot regjeringen sist det ble inngått en våpenhvile i januar, men vendte tilbake da Israel brøt våpenhvilen i mars og gjenopptok angrepene mot Gaza.

Både han og finansminister Bezalel Smotrich, som begge regnes som ytterliggående høyrenasjonalister, har lenge truet med at de vil forlate regjeringen dersom krigen stanses, noe som vil føre til at Netanyahus regjering ikke lenger har flertall i nasjonalforsamlingen.

Også Smotrich har sagt at han vil stemme nei til avtalen.

Fase én signert

Det var USAs president Donald Trump som natt til torsdag kunngjorde at Israel og Hamas var enige om en våpenhvileavtale som skulle stanse krigen.

Fase én av avtalen ble signert tidlig torsdag i Egypt, og innebærer at Hamas skal løslate sine gisler i Gaza, og at Israel skal løslate palestinske fanger.

Etter at alle gislene og fangene er utvekslet, skal Det israelske militæret (IDF) deretter starte en tilbaketrekking fra Gaza. Etter at de israelske styrkene har trukket seg tilbake, kommer IDF til å kontrollere omtrent 53 prosent av Gazastripen, ifølge en talsperson for Israels regjering.

Tror på varig fred

Trump tror at avtalen kan føre til en langvarig fred i det krigsherjede området.

– Vi avsluttet krigen i Gaza. Jeg tror det blir en varig fred, sa Trump i et regjeringsmøte torsdag kveld.

Trump, som har varslet at han reiser til Midtøsten innen få dager, sier videre at han tror gislene i Gaza løslates enten mandag eller tirsdag.