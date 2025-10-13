Hamas slår til mot væpnet milits – nok en palestinsk journalist drept i Gaza
Sikkerhetsstyrker fra Hamas har drept 32 medlemmer av en væpnet milits etter at våpenhvilen trådte i kraft fredag, opplyser palestinske kilder.
Verden
Seks Hamas-soldater er drept i sammenstøtene, opplyser en sikkerhetskilde.
Aksjonen i Gaza var rettet mot medlemmer av det Hamas omtaler som «en væpnet milits med tilknytning til den israelske okkupantmakten».
32 personer skal ha blitt drept, 30 såret og 24 skal ha blitt pågrepet. Militssoldatene skal ha returnert til Gaza by fra den sørlige delen av Gazastripen etter at våpenhvilen trådte i kraft.
Kjent journalist drept
Tidligere mandag ble det kjent at den palestinske journalisten Saleh Aljafarawi var drept av en væpnet milits i Gaza by.
28-åringen ble meldt savnet søndag og ble ifølge palestinske kilder drept mens han dekket kampene mellom militsen og Hamas-soldater i Sabra-nabolaget i Gaza by, skriver Al Jazeera.
Andre palestinske journalister bekrefter at han var iført skuddsikker vest merket «Presse» da han ble skutt og drept.
Rundt 270 journalister og medieansatte er drept i løpet av den to år lange krigen i Gaza, så å si alle i israelske angrep, mange av dem målrettede.
Frykter lovløshet
Hamas har siden våpenhvilen trådte i kraft slått hardt ned på klanbaserte militser og kriminelle gjenger som har plyndret nødhjelpssendinger under krigen.
Enkelte av militsene har operert i samarbeid med israelske styrker, noe som er bekreftet fra israelsk hold.
USAs president Donald Trump har krevd at Hamas avvæpnes som del av planen for å avslutte Gaza-krigen. Eksperter har advart om at det kan føre til total lovløshet i Gaza.