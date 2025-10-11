Hamas skal begynne løslatelse av gisler mandag morgen
Hamas skal begynne løslatelsen av de 48 gislene mandag morgen, sier en høytstående tjenesteperson i Hamas til AFP.
Verden
– I henhold til den signerte avtalen er fangeutvekslingen satt til å begynne mandag morgen som avtalt, og det er ingen nye utviklinger i denne saken, sier Osama Hamdan i et intervju til AFP.
Etter at fangene kommer tilbake fra Gaza, vil Israel fortsette med løslatelsen av rundt 250 palestinske fanger fra sine fengsler, i henhold til vilkårene i den første fasen av en våpenhvileavtale.