Hamas sier de er klare for å forhandle om detaljer i fredsavtale – villige til å frigi alle gisler
Hamas sier i en uttalelse at de er villig til å forhandle umiddelbart om detaljer i Trumps fredsavtale. Blant annet sier de seg villige til å frigi alle gisler.
Verden
USAs president Donald Trump har gitt Hamas fram til søndag kveld med å godta en 20 punkts plan for fred i Gaza.
Videre sier Hamas at de er villige til å overgi styringen i Gaza til et uavhengig palestinsk organ.
Dermed er de villige til å akseptere noen deler av Trumps fredsplan, mens de fortsatt vil forhandle om andre deler.
De uttrykker takknemlighet overfor arabiske, islamske og internasjonale initiativer for fred, samt Trumps innsats.