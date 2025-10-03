Hamas sier de er klare for å forhandle om detaljer i fredsavtale – villige til å frigi alle gisler

Røyk stiger fra bygninger etter et israelsk angrep på den nordlige Gaza-stripen fredag. Foto: Leo Correa/AP

USAs president Donald Trump har gitt Hamas fram til søndag kveld med å godta en 20 punkts plan for fred i Gaza.

Videre sier Hamas at de er villige til å overgi styringen i Gaza til et uavhengig palestinsk organ.

Dermed er de villige til å akseptere noen deler av Trumps fredsplan, mens de fortsatt vil forhandle om andre deler.

De uttrykker takknemlighet overfor arabiske, islamske og internasjonale initiativer for fred, samt Trumps innsats.