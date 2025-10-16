Hamas har gitt fra seg ytterligere to døde gisler – sier de ikke får tak i flere

Sørgende israelere følger kisten til det drepte gisselet Guy Illouz, som ble begravet i Rishon Lezion onsdag etter at han ble returnert til Israel i tråd med våpenhvileavtalen. Foto: Emilio Morenatti/AP/NTB

Tidligere onsdag kveld sa Hamas' væpnede fløy at gruppen har innfridd sin del av våpenhvileavtalen, selv om Israel fortsatt mangler levningene av rundt 20 gisler.

– Motstandsbevegelsen har innfridd sin forpliktelse i avtalen ved å overlevere alle levende israelske fanger, samt likene som vi klarte å få tilgang til, sier gruppen i en uttalelse.

– Når det gjelder de gjenværende likene, så krever det omfattende innsats og spesialutstyr å finne og hente dem ut. Vi gjør en stor innsats for å avslutte denne saken, sier Hamas.

Mener Hamas ikke gjør nok

Hamas og Røde Kors har sagt at det er vanskelig å finne de drepte på grunn av de massive ødeleggelsene i Gaza, samt at noen av levningene er i områder som kontrolleres av israelske soldater.

En bevæpnet mann fra al-Qassam-brigadene, Hamas' militære fløy, holder vakt mens mannskap fra Røde Kors henter døde israelske gisler i Gaza tirsdag. Foto: Yousef Al Zanoun/AP

To ikke navngitte kilder sier til nettstedet Axios at Israel har overlevert etterretningsinformasjon til USA som tilsier at Hamas har tilgang til flere levninger enn de sier.

– Vi anerkjenner ikke innsatsen til Hamas som fullverdig når det gjelder å hente ut likene. Vi vet at de kan gjøre mer, og vi tror ikke noen burde gi dem noen rabatter, sier en anonym høytstående embetsmann i Israel til nettstedet.

Truer med nye kamper

Israels forsvarsminister Israels Katz truer onsdag kveld med å gjenoppta kampene dersom Hamas ikke oppfyller våpenhvileavtalen.

– Dersom de nekter å rette seg etter avtalen, vil Israel – i samråd med USA – gjenoppta kampene for å oppnå en fullstendig nedkjemping av Hamas, for å endre realiteten i Gaza og oppnå alle krigsmålene, heter det i en uttalelse fra Katz' kontor.

En ledende amerikansk rådgiver sier etter uttalelse fra Katz at Hamas akter å holde seg til løftet om å returnere de døde gislene.

– Vi hører fortsatt fra dem at de har tenkt å holde seg til avtalen og vil at den skal gjennomføres i dette henseende, sier rådgiveren til journalister mot løfte om anonymitet.