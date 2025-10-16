Hamas har gitt fra seg ytterligere to døde gisler – sier de ikke får tak i flere
Hamas har gitt levningene av ytterligere to gisler til Røde Kors, bekrefter den israelske hæren. Hamas sier de ikke er i stand til å hente de resterende likene.
Tidligere onsdag kveld sa Hamas' væpnede fløy at gruppen har innfridd sin del av våpenhvileavtalen, selv om Israel fortsatt mangler levningene av rundt 20 gisler.
– Motstandsbevegelsen har innfridd sin forpliktelse i avtalen ved å overlevere alle levende israelske fanger, samt likene som vi klarte å få tilgang til, sier gruppen i en uttalelse.
– Når det gjelder de gjenværende likene, så krever det omfattende innsats og spesialutstyr å finne og hente dem ut. Vi gjør en stor innsats for å avslutte denne saken, sier Hamas.
Mener Hamas ikke gjør nok
Hamas og Røde Kors har sagt at det er vanskelig å finne de drepte på grunn av de massive ødeleggelsene i Gaza, samt at noen av levningene er i områder som kontrolleres av israelske soldater.
To ikke navngitte kilder sier til nettstedet Axios at Israel har overlevert etterretningsinformasjon til USA som tilsier at Hamas har tilgang til flere levninger enn de sier.
– Vi anerkjenner ikke innsatsen til Hamas som fullverdig når det gjelder å hente ut likene. Vi vet at de kan gjøre mer, og vi tror ikke noen burde gi dem noen rabatter, sier en anonym høytstående embetsmann i Israel til nettstedet.
Truer med nye kamper
Israels forsvarsminister Israels Katz truer onsdag kveld med å gjenoppta kampene dersom Hamas ikke oppfyller våpenhvileavtalen.
– Dersom de nekter å rette seg etter avtalen, vil Israel – i samråd med USA – gjenoppta kampene for å oppnå en fullstendig nedkjemping av Hamas, for å endre realiteten i Gaza og oppnå alle krigsmålene, heter det i en uttalelse fra Katz' kontor.
En ledende amerikansk rådgiver sier etter uttalelse fra Katz at Hamas akter å holde seg til løftet om å returnere de døde gislene.
– Vi hører fortsatt fra dem at de har tenkt å holde seg til avtalen og vil at den skal gjennomføres i dette henseende, sier rådgiveren til journalister mot løfte om anonymitet.