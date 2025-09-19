Hamas: Gaza-offensiv setter en stopper for gisselavtale

Fordrevne palestinere flykter fra Gaza by til fots og i kjøretøy, bærende på sine eiendeler langs kystveien mot det sørlige Gaza. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

I en uttalelse på hebraisk, adressert til Israels ledelse og militære, skriver Hamas’ væpnede fløy Al-Qassam-brigadene at statsminister Benjamin Netanyahu i praksis har avsagt en «dødsdom» over de gjenværende gislene, melder CNN.

– Fangene deres er fordelt i nabolagene i Gaza by, og vi vil ikke være opptatt av deres liv så lenge Netanyahu har bestemt seg for å drepe dem, het det i meldingen.

Truer med at ingen får returnere

– Iverksettelsen av denne kriminelle operasjonen og utvidelsen av den betyr at dere ikke vil få noen fanger tilbake, verken levende eller døde, og skjebnen deres vil bli den samme som Ron Arads, het det i meldingen.

Arad er en offiser i det israelske luftforsvaret som forsvant i 1986 under kamper i Libanon. Han har offisielt vært klassifisert som savnet i strid i nesten 40 år.

20 gisler kan være i live

Ifølge israelske medier holdes 48 gisler fortsatt i Gaza, hvorav rundt 20 antas å være i live. Familiene deres sier at en bakkeinvasjon av Gaza by vil være en dødsdom for gislene.

Samtidig øker presset på Netanyahu hjemme, der ukentlige demonstrasjoner i Tel Aviv med pårørende i spissen krever våpenhvile og en avtale som kan få gislene hjem.

Israelske styrker har omringet Gaza by, der rundt én million mennesker bor. FN og andre advarer om at offensiven vil forverre den allerede katastrofale humanitære situasjonen. Ifølge palestinske helsemyndigheter har 435 mennesker til nå dødd av sult siden krigen startet, og over 65.000 palestinere er drept siden 7. oktober i fjor.