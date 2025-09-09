Blomster og lys ved boligen der fire kvinner i 18-19 årsalderen omkom i en brann i Hamar natt til mandag. Gorm Kallestad / NTB

– Vi har det veldig tungt i Hamar nå, og det vil være tunge dager i tiden som kommer. Da er det utrolig viktig at vi bidrar til at ungdommene som er sterkest berørt, får rom til å sørge, og at de får ro til å gjøre det, sier Hamar-ordfører Vigdis Stensby (By- og bygdelista).

Hun understreker at det er viktig å la brannvesenet og politiet få gjøre jobben sin, og å unngå spekulasjoner.

– Det kommunen har gjort, er at vi opprettet krisestab i går, og det fortsetter vi med utover dagen i dag, sier ordføreren til NTB.

Festiviteten Hamar skal være åpen for alle som har behov for det fra klokken 14 til 18 tirsdag.

Annonse

– Der vil de møte helsepersonell og frivillige. I tillegg vil Hamar domkirke være åpen i dag fra klokken 14.

Kommunen flagger på halv stang utenfor rådhuset tirsdag.