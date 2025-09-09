Hamar-ordfører: – Viktig at ungdommene får rom til å sørge
Natt til mandag døde fire venninner på 18 og 19 år i en boligbrann i Hamar. Ordfører Vigdis Stensby sier ungdommene som er berørt, må få rom til å sørge.
Innenriks
– Vi har det veldig tungt i Hamar nå, og det vil være tunge dager i tiden som kommer. Da er det utrolig viktig at vi bidrar til at ungdommene som er sterkest berørt, får rom til å sørge, og at de får ro til å gjøre det, sier Hamar-ordfører Vigdis Stensby (By- og bygdelista).
Hun understreker at det er viktig å la brannvesenet og politiet få gjøre jobben sin, og å unngå spekulasjoner.
– Det kommunen har gjort, er at vi opprettet krisestab i går, og det fortsetter vi med utover dagen i dag, sier ordføreren til NTB.
Festiviteten Hamar skal være åpen for alle som har behov for det fra klokken 14 til 18 tirsdag.
– Der vil de møte helsepersonell og frivillige. I tillegg vil Hamar domkirke være åpen i dag fra klokken 14.
Kommunen flagger på halv stang utenfor rådhuset tirsdag.