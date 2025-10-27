Halvor Bergkvist ny leder i Rød Ungdom

Halvor Bergkvist fra Oslo er valgt til ny Rød Ungdoms nye leder. Han har de siste årene jobbet som elektriker ved siden av RU-verv. Foto: Privat

Rød Ungdom holdt søndag sitt årsmøte, der en ny leder ble valgt. Det skjer etter at den tidligere lederen, Amrit Kaur, trakk seg som følge av kontroversielle uttalelser om drapet på den amerikanske samfunnsdebattanten Charlie Kirk.

– I går la jeg ut en video på TikTok der jeg gjør narr av reaksjonene på drapet av Charlie Kirk. Det var usmakelig og uansvarlig forsøk på å være morsom i en svært alvorlig situasjon, skrev Kaur på Facebook da.