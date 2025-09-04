Halve Oslo vil ha MDG over sperregrensa

På tampen av valgkampen kan MDG styrke seg på en gladnyhet: nesten halvparten av Oslos velgere er positive til at partiet kommer over sperregrensa i det kommende stortingsvalget.

MDGs nestleder Ingrid Liland håper å få gjøre Stortinget enda grønnere etter valget.
MDGs nestleder Ingrid Liland håper å få gjøre Stortinget enda grønnere etter valget. Det er halvparten av Oslo positive til.

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert Sist oppdatert

«Vil du oppfatte det som positivt eller negativt om Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensa ved stortingsvalget, eller spiller det mindre rolle for deg?» 

Det ble Oslo-folk spurt om i en spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av MDG. 

48 prosent av dem svarte positivt. Det gleder nestleder i partiet, Ingrid Liland, stort.

