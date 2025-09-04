Halve Oslo vil ha MDG over sperregrensa
På tampen av valgkampen kan MDG styrke seg på en gladnyhet: nesten halvparten av Oslos velgere er positive til at partiet kommer over sperregrensa i det kommende stortingsvalget.
MDGs nestleder Ingrid Liland håper å få gjøre Stortinget enda grønnere etter valget. Det er halvparten av Oslo positive til.
FOTO: Heiko Junge/NTB
Innenriks
«Vil du oppfatte det som positivt eller negativt om Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensa ved stortingsvalget, eller spiller det mindre rolle for deg?»
Det ble Oslo-folk spurt om i en spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av MDG.
48 prosent av dem svarte positivt. Det gleder nestleder i partiet, Ingrid Liland, stort.