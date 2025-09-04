Halve Oslo vil ha MDG over sperregrensa

MDGs nestleder Ingrid Liland håper å få gjøre Stortinget enda grønnere etter valget. Det er halvparten av Oslo positive til. FOTO: Heiko Junge/NTB

«Vil du oppfatte det som positivt eller negativt om Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensa ved stortingsvalget, eller spiller det mindre rolle for deg?»

Det ble Oslo-folk spurt om i en spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av MDG.

48 prosent av dem svarte positivt. Det gleder nestleder i partiet, Ingrid Liland, stort.