Halve Norge skal på høstferie

Mange nordmenn har planer om å ta ferie i løpet av høsten, og en del av dem vil tilbringe den ute i friluft. Mathilde Vikene / NTB

Omtrent tre av ti har planer om å drive med friluftsaktiviteter, mens en av fem planlegger storbyferie i høstferien, ifølge NHO reiselivs høstgallup, gjennomført av Ipsos.

– Det er gledelig å se at så mange ønsker å bruke høsten til å reise. Ferie på denne tiden av året er en viktig pustepause i en travel hverdag, og det gir ringvirkninger for både hoteller, restauranter, transport og opplevelsesbedrifter i hele landet. Når nordmenn velger å feriere i Norge, bidrar de direkte til lokal verdiskaping og arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Oslo er den mest populære destinasjonen i Norge, tett etterfulgt av Vestland og Innlandet.

Færre reiser på hytta, kun en av tre sier de kommer til å tilbringe ferien der, mot halvparten i 2023. Samtidig vender flere snuten mot utlandet. Seks av ti av dem som skal på ferie, planlegger å reise til et annet land i Europa.

– En forklaring kan være at flere vil utsette utenlandsturen til høsten som følge av hetebølger i sørlige deler av Europa om sommeren, sier Krohn Devold.