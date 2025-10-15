Oberst Kai Solem er Hærens nye fagsjef for droner. Han forklarer at en av hans oppgaver blir å etablere en norsk doktrine for hvordan droner kan brukes i landstrid. Foto: Kenneth Stensrud

Forrige uke kunngjorde Forsvaret opprettelsen av Hærens nye landdroneprogram. Det skal investeres 1,5 milliarder kroner over de neste ti årene for å fremskynde testing, innovasjon og anskaffelser av droner.

I tillegg kommer et felles dronekoalisjonsteam som koordinerer støtten til Ukraina.

– Jeg er svært glad for å se at dette sektoromfattende initiativet allerede har levert mer enn 10.000 droner til de ukrainske soldatene, og at mange flere er på vei. Dette er avgjørende for Ukraina, gir verdifull innsikt for vår egen utvikling og åpner for økt samarbeid med den nasjonale dronebransjen, sa generalmajor Lars S. Lervik, sjef for Hæren, under sikkerhetskonferansen Army Summit i Oslo.