Hærens nye dronesjef: – Svermteknologi vil være en «game changer»
Norge skal satse stort på droner til Forsvarets landstyrker. Også langtrekkende droner for Luftforsvaret vil være en viktig framtidsressurs, ifølge forsvarsministeren.
Oberst Kai Solem er Hærens nye fagsjef for droner. Han forklarer at en av hans oppgaver blir å etablere en norsk doktrine for hvordan droner kan brukes i landstrid.
Foto: Kenneth Stensrud
Forrige uke kunngjorde Forsvaret opprettelsen av Hærens nye landdroneprogram. Det skal investeres 1,5 milliarder kroner over de neste
ti årene for å fremskynde testing, innovasjon og anskaffelser av droner.
I tillegg kommer et felles dronekoalisjonsteam som
koordinerer støtten til Ukraina.
– Jeg er svært glad for å se at dette sektoromfattende
initiativet allerede har levert mer enn 10.000 droner til de ukrainske
soldatene, og at mange flere er på vei. Dette er avgjørende for Ukraina, gir
verdifull innsikt for vår egen utvikling og åpner for økt samarbeid med den
nasjonale dronebransjen, sa generalmajor Lars S. Lervik, sjef for Hæren, under sikkerhetskonferansen Army Summit i Oslo.