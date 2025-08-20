Haaretz: Israel har godkjent omstridt plan om ny bosetning på den okkuperte Vestbredden
Israel har gitt endelig godkjennelse til bygging av en ny bosetning som vil dele den okkuperte Vestbredden i to og isolere Øst-Jerusalem, ifølge Haaretz.
Verden
Ifølge planen skal det bygges over 3400 boliger i bosetningen, som vil ligge i tilknytning til bosetningen Ma'aleh Adumim øst for Øst-Jerusalem, skriver den israelske avisen.
Dersom planen gjennomføres, vil Vestbredden i realiteten bli delt i to , og okkuperte Øst-Jerusalem vil bli isolert fra de øvrige palestinske områdene.
FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ) , har slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem er ulovlig.
Det samme er bosetningene Israel har etablert i de okkuperte områdene, slo FNs sikkerhetsråd fast i en resolusjon i 2016.
– Gravlegger ideen
Den nye bosetningen vil undergrave muligheten for å etablere en sammenhengende palestinsk stat.
– Dette gravlegger endelig ideen om en palestinsk stat. Det er ikke lenger noe eller noen å anerkjenne, sa Israels finansminister Bezalel Smotrich da han i forrige uke presenterte planen.
Ifølge Smotrich hadde statsminister Benjamin Netanyahu fått grønt lys fra USAs president Donald Trump til å gjenoppta det såkalte E1-prosjektet, som har ligget i skuffen som følge av internasjonale protester siden 2012.
– I strid med folkeretten
Israels plan om å etablere en ny bosetning i utkanten av Øst-Jerusalem har vakt sterke internasjonale reaksjoner.
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreker at bosetningene er et brudd på folkeretten.
– Dette skjer til tross for at et samlet verdenssamfunn i en årrekke har krevd at Israel holder seg unna dette området, som ligger svært strategisk til midt på Vestbredden, sa han til NTB etter at Smotrich hadde presentert planen.
– At Israel nå velger å se bort fra disse advarslene, demonstrerer nok en gang at Israels regjering ikke støtter at palestinerne får sin frihet i sin egen stat, og dermed en fredelig løsning på konflikten, men snarere søker å ta seg til rette på land eid av palestinerne for å hindre en tostatsløsning, sa Eide.
– Undergraver
– Dette inngår i den ekstremistiske israelske regjeringens planer om å undergrave enhver mulighet for å etablere en palestinsk stat, splitte opp Vestbredden og skille den sørlige delen fra sentrum og nord, sa den palestinske selvstyremyndighetens talsmann Ahmed al-Deek i forrige uke.
EU advarte også Israel mot å gå videre med planen.
– EU avviser enhver territoriell endring som ikke er del av en politisk avtale mellom de involverte partene. Derfor er annektering av territorium ulovlig i henhold til folkeretten, sa EU-kommisjonens talsperson Anitta Hipper.