Haaretz: Israel har godkjent omstridt plan om ny bosetning på den okkuperte Vestbredden

Israels finansminister Bezalel Smotrich, som selv er bosetter, presenterte planen om en ny bosetning på den okkuperte Vestbredden i forrige uke. Foto: AP / NTB

Ifølge planen skal det bygges over 3400 boliger i bosetningen, som vil ligge i tilknytning til bosetningen Ma'aleh Adumim øst for Øst-Jerusalem, skriver den israelske avisen.

Dersom planen gjennomføres, vil Vestbredden i realiteten bli delt i to , og okkuperte Øst-Jerusalem vil bli isolert fra de øvrige palestinske områdene.

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ) , har slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem er ulovlig.

Det samme er bosetningene Israel har etablert i de okkuperte områdene, slo FNs sikkerhetsråd fast i en resolusjon i 2016.

– Gravlegger ideen

Den nye bosetningen vil undergrave muligheten for å etablere en sammenhengende palestinsk stat.

– Dette gravlegger endelig ideen om en palestinsk stat. Det er ikke lenger noe eller noen å anerkjenne, sa Israels finansminister Bezalel Smotrich da han i forrige uke presenterte planen.

Ifølge Smotrich hadde statsminister Benjamin Netanyahu fått grønt lys fra USAs president Donald Trump til å gjenoppta det såkalte E1-prosjektet, som har ligget i skuffen som følge av internasjonale protester siden 2012.

– I strid med folkeretten

Israels plan om å etablere en ny bosetning i utkanten av Øst-Jerusalem har vakt sterke internasjonale reaksjoner.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreker at bosetningene er et brudd på folkeretten.

– Dette skjer til tross for at et samlet verdenssamfunn i en årrekke har krevd at Israel holder seg unna dette området, som ligger svært strategisk til midt på Vestbredden, sa han til NTB etter at Smotrich hadde presentert planen.

– At Israel nå velger å se bort fra disse advarslene, demonstrerer nok en gang at Israels regjering ikke støtter at palestinerne får sin frihet i sin egen stat, og dermed en fredelig løsning på konflikten, men snarere søker å ta seg til rette på land eid av palestinerne for å hindre en tostatsløsning, sa Eide.

– Undergraver

– Dette inngår i den ekstremistiske israelske regjeringens planer om å undergrave enhver mulighet for å etablere en palestinsk stat, splitte opp Vestbredden og skille den sørlige delen fra sentrum og nord, sa den palestinske selvstyremyndighetens talsmann Ahmed al-Deek i forrige uke.

EU advarte også Israel mot å gå videre med planen.

– EU avviser enhver territoriell endring som ikke er del av en politisk avtale mellom de involverte partene. Derfor er annektering av territorium ulovlig i henhold til folkeretten, sa EU-kommisjonens talsperson Anitta Hipper.