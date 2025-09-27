Haaretz: Hamas har gått med på Trump-støttet fredsplan

Hamas har i prinsippet godtatt en fredsplan for Gaza som er støttet av USAs president Donald Trump (t.v.), ifølge Haaretz. Her fra da Trump møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i april. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Planen innebærer at alle israelske gisler umiddelbart blir løslatt, at Israel løslater hundrevis av palestinske fanger, og at israelske styrker gradvis trekkes ut av Gazastripen, opplyser kilder med kjennskap til saken til avisa.

Etter at Haaretz publiserte saken, uttalte imidlertid en Hamas-tjenesteperson til den qatarske TV-kanalen Al Araby at bevegelsen ikke har fått noe forslag.

Israel må gi opp Gaza-annektering

Ifølge kildene spilte Qatar en sentral rolle i å få med Hamas på rammeverket i avtalen, som Trump håper å sluttføre når han møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu mandag.

Som del av planen må Israel gi opp planer om å annektere Gazastripen eller drive ut palestinerne som bor der, skriver avisa.

Trumps spesialutsending gjenopptok fredsinnsatsen etter Israels angrep mot Hamas-ledere i eksil i Qatars hovedstad Doha 9. september, opplyser tre kilder til Haaretz.

Qatars oppfatning er ifølge kildene at den diplomatiske isolasjonen Israel står i, betyr at krigen vil være så godt som over så snart gislene er løslatt.

Optimistisk Witkoff

Witkoff sa denne uka at han forventet et snarlig gjennombrudd i fredsprosessen. Utsagnet kom etter at Trumps såkalte 21-punkts plan for fred ble lagt fram på et møte Trump hadde med ledere fra en rekke arabiske og muslimske land på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York.

– Jeg tror planen tar hensyn til både israelske bekymringer og bekymringene til alle naboene i regionen, sa Witkoff.

I hvilken grad også palestinske myndigheter er konsultert, sa han ingenting om.

– Vi er håpefulle, og jeg vil gå så langt som til å si at vi er sikre på at vi i løpet av de nærmeste dagene vil kunne kunngjøre en form for gjennombrudd, sa han.