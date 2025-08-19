Guttene tar innpå jentene i ungdomsskolen

Årets avgangselever i grunnskolen fikk i snitt 42,2 grunnskolepoeng, likt som i fjor. Forskjellen mellom gutter og jenter har blitt mindre de siste seks årene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Årets avgangselever hadde i snitt 42,2 grunnskolepoeng. Det er likt som for fjorårets avgangskull, og kun 0,2 poeng mer enn før pandemiårene, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Jentene har i snitt 3,8 flere grunnskolepoeng enn guttene. Forskjellen mellom jenter og gutter har ikke vært så liten siden 2008/2009.

Kjønnsforskjellen er størst i Finnmark, der jentene har 5,4 grunnskolepoeng mer enn guttene. Det skyldes at guttene i Finnmark ligger en del lavere enn lavere enn snittet for gutter, mens jentene ikke skiller seg så mye fra landsgjennomsnittet for jentene.

Forskjellen er minst i Oslo og Agder, der jentene har 3,3 poeng mer enn guttene i snitt.

Kjønnsforskjellen har minket gradvis siden skoleåret 2018/2019. Da skilte hele 4,6 poeng mellom jenter og gutter. Årsaken er at jentene har litt færre grunnskolepoeng, mens guttene har litt flere.

Samlet sett har elevenes gjennomsnittlige grunnskolepoeng økt over lengre tid. Det skyldes at elevene har fått høyere karakterer i en rekke fag. Til sammenligning fikk årets avgangskull 1,4 grunnskolepoeng mer enn kullet som gikk ut av grunnskolen i 2015.