Guterres: – Vi ser nå den systematiske ødeleggelsen av Gaza by
Generalsekretær António Guterres kaller krigen i Gaza forferdelig, men er åpen for å møte Netanyahu under FN-toppmøtet neste uke.
Verden
– Det som skjer i Gaza er forferdelig. Vi ser nå den systematiske ødeleggelsen av Gaza by, sier Guterres.
– Krigen i Gaza er moralsk, politisk og juridisk utålelig, sier han.
Likevel sier FNs generalsekretær at han er åpen for å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu under FNs hovedforsamling i New York neste uke.
Israel har innledet en svært omfattende bakkeoperasjon for å invadere Gaza by.