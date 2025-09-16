Guterres: – Vi ser nå den systematiske ødeleggelsen av Gaza by

FNs generalsekretær António Guterres sier krigen i Gaza er moralsk, politisk og juridisk utålelig. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

– Det som skjer i Gaza er forferdelig. Vi ser nå den systematiske ødeleggelsen av Gaza by, sier Guterres.

– Krigen i Gaza er moralsk, politisk og juridisk utålelig, sier han.

Likevel sier FNs generalsekretær at han er åpen for å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu under FNs hovedforsamling i New York neste uke.

Israel har innledet en svært omfattende bakkeoperasjon for å invadere Gaza by.