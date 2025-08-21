Guterres ber om umiddelbar Gaza-våpenhvile

En israelsk stridsvogn kjører gjennom et område nær grensen mellom Israel og Gaza onsdag. Foto: Maya Levin / AP / NTB

– Det er avgjørende å oppnå en umiddelbar våpenhvile i Gaza, for å unngå dødsfall og ødeleggelser som en militæroperasjon mot Gaza by ville forårsake, sa Guterres torsdag i Japan, der han deltar på en konferanse om afrikansk utvikling.

FNs generalsekretær António Guterres, her fra juli i år. Foto: Richard Drew/AP/NTB

FN-sjefen oppfordret også israelske myndigheter til å omgjøre en beslutning om å utvide «ulovlig» bosettingsbygging på Vestbredden.

Den israelske hærens plan for å ta kontroll over Gaza by ble godkjent av forsvarsminister Israel Katz onsdag.

– Israel har gått inn i de første fasene av sitt planlagte angrep på Gaza by etter et sammenstøt med Hamas og har allerede kontroll over utkanten av byen, sa forsvarets talsmann Effie Defrin til journalister onsdag.

Onsdag kveld sa statsminister Benjamin Netanyahu at han har beordret en raskere tidsramme for planen om å ta kontroll over Hamas' hovedområder og å nedkjempe Hamas.

I planen skal om lag 60.000 reservister skal kalles inn. Disse kommer i tillegg til titusener av reservister som tidligere er innkalt til tjeneste i forbindelse med Gaza-krigen. Totalt skal 130.000 soldater delta i offensiven.

Forsvarsministeren har også godkjent det som kalles «humanitære forberedelser» for rundt én million palestinere som skal flyttes fra Gaza by til den sørlige delen av Gazastripen, skriver Times of Israel.