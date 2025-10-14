Guide til begreper i statsbudsjettet

Et statsbudsjett er en tung affære, full av vanskelige begreper. Foto: Javad Parsa / NTB

Nøkkeltallene er de viktigste makroøkonomiske tallene som regjeringen legger til grunn for sitt budsjettforslag. De viser:

* Hvor mange oljemilliarder regjeringen har tenkt å bruke og hvor mange prosent av oljefondet dette utgjør. Handlingsregelen tilsier at man kan bruke inntil 3 prosent av fondets verdi i et normalår.

* Anslag for økonomisk vekst og prisvekst.

* Hvordan regjeringen ser for seg at budsjettet vil påvirke sysselsetting og arbeidsledighet.

Nøkkeltallene blir publisert nøyaktig klokka 8 onsdag, to timer før resten av statsbudsjettet legges fram klokka 10. Da holder finansminister Jens Stoltenberg finanstalen i Stortinget.

Budsjettimpulsen gir et bilde av om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller bremse opp i økonomien. Den regnes for å være blant de mest interessante nøkkeltallene i budsjettet.

Budsjettimpulsen handler om hvor mye oljepenger man må bruke for å dekke opp underskuddet i statsbudsjettet, såkalt «strukturelt oljekorrigert underskudd».

Enkelt forklart betyr dette at de budsjetterte utgiftene overstiger statens inntekter fra skatter og avgifter, og at staten dermed må hente x antall milliarder fra oljefondet for å dekke underskuddet.

En negativ budsjettimpuls indikerer at det brukes mindre oljepenger i forhold til bruttonasjonalprodukt (BNP) fra Fastlands-Norge (oljeinntekter og sjøfart ikke medregnet) enn året før.

En positiv budsjettimpuls betyr at staten bruker mer oljepenger i forhold til fastlands-BNP sammenlignet med året før, noe som kan gi økt press på økonomien, prisvekst og høyere renter.

Onsdag legger finansminister Jens Stoltenberg fram sitt første ordentlige statsbudsjett i Stortinget. Cornelius Poppe / NTB

Proveny er et mye brukt begrep i statsbudsjettet. Det betyr ganske enkelt hvor mye penger staten tjener på grep i skatte- og avgiftspolitikken.

Når et tiltak har såkalt «negativ provenyeffekt», betyr det at staten taper inntekter. Dette skjer for eksempel når en avgift kuttes ut.

Det er også et viktig skille mellom påløpte og bokførte effekter av de ulike tiltakene: Påløpt vil si hvor stor helårseffekten vil bli for hvert år framover, mens bokført er hvor stor effekten blir for neste års budsjett.

Hvis det for eksempel innføres gratis tannhelse for alle fra sommeren 2026, vil det bare koste halvparten så mye neste år (bokført effekt) som i de kommende årene (påløpt effekt).

