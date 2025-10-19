Grovt seksuelt sjikanert av pasienter: Fagforbundet krever handling

Amalie og moren Christin Ødegård Haslestad, jobber begge i ambulanse på Sørlandet. Mor er også tillitsvalgt i Fagforbundet. FOTO: Privat

– Bare fantasien setter grenser for hva vi kan bli utsatt for og hva vi kan bli truet med.

Det sier Christin Ødegård Haslestad, som er tillitsvalgt for ambulansepersonell på Sørlandet i LO-forbundet Fagforbundet.

Dagsavisen har i en rekke saker i høst satt søkelyset på manglende deling av informasjon om pasienter med voldsrisiko og uønsket atferdshistorikk, både internt i helsevesenet og på tvers av etater.