Grovt seksuelt sjikanert av pasienter: Fagforbundet krever handling

70 prosent av ambulanseansatte er blitt truet med vold fra pasienter. Amalie Ødegård Haslestad forteller om grov seksuell sjikane: – Det er ubehagelig.

Amalie og moren Christin Ødegård Haslestad, jobber begge i ambulanse på Sørlandet. Mor er også tillitsvalgt i Fagforbundet.

Martin Næss Kristiansen
Martin Næss Kristiansen Journalist
– Bare fantasien setter grenser for hva vi kan bli utsatt for og hva vi kan bli truet med.

Det sier Christin Ødegård Haslestad, som er tillitsvalgt for ambulansepersonell på Sørlandet i LO-forbundet Fagforbundet.

Dagsavisen har i en rekke saker i høst satt søkelyset på manglende deling av informasjon om pasienter med voldsrisiko og uønsket atferdshistorikk, både internt i helsevesenet og på tvers av etater.

