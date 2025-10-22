Ukraina skal kjøpe den nye E-versjonen av Gripen, JAS 39E. Den ble presentert i i 2016, og de første flyene er nylig tatt i bruk i Sverige. Anders Wiklund/TT / NTB

Andreas Hörnedal er forskningsleder ved svenske Totalförsvarets forskningsinstituts avdeling for forsvarsteknikk. Han sier at Jas Gripen er et fleksibelt fly som passer ukrainske forhold.

Men han påpeker at intensjonsavtalen som er inngått, også reiser spørsmål, blant annet rundt de høye utgiftene til drift og vedlikehold av flyene.

Produksjonskapasitet

Et annet spørsmål er hvor stor produksjonskapasitet Saab har. Mange komponenter kommer fra blant annet USA. Når en endelig avtale om salget er inngått, kan det tar lang tid før de første flyene leveres.

– Men det kommer an på. Kan Sverige tenke seg å godta langsommere leveranser av sine Gripen E? Hvis ikke, må Saab øke sin produksjonskapasitet mens de fortsetter å bygge Gripen E for Sverige, sier han.

Flyene som Ukraina skal kjøpe, er av typen Gripen E. Det svenske luftforsvaret har nylig tatt i bruk sine aller første slike fly.

Enkle i drift

Hörnedal sier flyene er designet nettopp med tanke på russiske motstandere. Han omtaler flyene som ekstremt fleksible, med gode muligheter til raske oppdateringer med programvare og nye våpen. De har heller ikke behov for avanserte flybaser for å operere.

– Gripen og svenske kampfly har utmerket seg ved å være enkle å holde i drift. Vi har brukt mye vernepliktig servicepersonell, på en helt annen måte enn i andre land, sier han.

Hörnedal mener et utbygd ukrainsk flyvåpen vil være noe Russland må forholde seg til, noe som kan være betydningsfullt under en våpenhvile.

– Da vil det ha en sterkt avskrekkende funksjon, sier han.