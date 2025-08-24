Gratulasjonene renner inn på Ukrainas uavhengighetsdag

På sin X-konto har Zelenskyj publisert brev fra en rekke stats- og regjeringssjefer.

– På vegne av det amerikanske folket vil jeg overrekke mine varmeste gratulasjoner til deg og det tapre ukrainske folket i det dere feirer 34 år med uavhengighet, skriver USAs president Donald Trump i et brev til Zelenskyj.

Kong Charles sender gratulasjoner fra seg og sin kone.

– Jeg beundrer motet til det ukrainske folket, og jeg håper at våre land kan fortsette arbeidet med å få på plass en varig og rettferdig fred i Ukraina, skriver den britiske kongen i sitt brev.

Xi nevner ikke krigen

Kinas president Xi Jinping har også sendt Zelenskyj et brev, men nevner ikke krigen. Kina er en nær alliert av Russland.

– Kina og Ukraina har et tradisjonsrikt vennskap. Over de siste 33 årene siden det ble opprettet diplomatiske bånd, har samarbeidet mellom landene utviklet seg og gitt imponerende resultater, skriver han.

Zelenskyj har også mottatt brev fra Nederlands kong Willem-Alexander, Sveits' president Karin Keller-Sutter, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og pave Leo.

I tillegg har andre ledere som Sveriges Ulf Kristersson og Litauens Gitanas Nauseda gratulert Ukraina i sine egne innlegg.

Carney i Kyiv

Canadas statsminister Mark Carney har tatt turen til Kyiv for anledningen. Han er i den ukrainske hovedstaden for å være med på å markere uavhengighetsdagen.

– På denne ukrainske uavhengighetsdagen, og i dette kritiske øyeblikket i landets historie, øker Canada sin støtte og innsats for en rettferdig og varig fred for Ukraina, skrev han på X kort tid etter at han ankom Kyiv.