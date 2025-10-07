Granatangrepet på Strømmen: Trusselhendelse på samme sted i helgen
I helgen var det en trusselhendelse mot det samme spisestedet på Strømmen som ble angrepet med granat i natt, opplyser politiet.
– Denne er det naturlig å se i sammenheng med nattens hendelse, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt på en pressekonferanse.
To menn på 18 og 19 år er siktet etter at et spisested på Strømmen i Lillestrøm ble angrepet med en granat natt til tirsdag.
De er siktet for fremkalling av fare for allmennheten og grove trusler.
– Vi utelukker ikke flere pågripelser, sier Braathen.
Det ble brukt en håndgranat, opplyser politiadvokaten.
– Angrepet førte til store materielle skader, men heldigvis ble ingen personer fysisk skadet, sier Braathen.
Tror ikke eieren var målet
Øst politidistrikt samarbeider med Oslo politidistrikt og Kripos for å avdekke eventuelle sammenhenger mellom de to hendelsene.
Politiet mener spisestedet var målet for angrepet, men Braaten understreker nå at de ikke tror eieren av spisestedet var målet.
Politiet jobber med å kartlegge relasjoner og konfliktlinjer som kan settes i sammenheng med granateksplosjonen.
Han ber samtidig innbyggerne om å si fra om de har sett noe som kan belyse saken.
Høy prioritet
– Hendelsen er skremmende, og vi ser alvorlig på at slike ting skjer hos oss, sier Ove Furseth, enhetsleder i Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Øst politidistrikt.
Han sier at han har stor forståelse for at folk føler uro.
– Vi prioriterer hendelsen høyt, sier han.
Politiet jobber både med å etterforske selve angrepet og avverge at slike hendelser skal skje igjen, sier han.