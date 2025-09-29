Granatangrepet i Oslo: Politiet tror 13-åringene hadde med seg granatene på bussen.

– Politiet har begynt å danne seg et bilde av de siktedes bevegelser i forkant av hendelsen. Hvem som har gjort hva, er noe vi arbeider med å kartlegge, sier politiadvokat Henrik Rådal ved Oslo politidistrikt til VG.

Han opplyser at politiet mener guttene som er siktet etter eksplosjonen i Pilestredet, hadde granatene med seg på bussen.

Politiadvokaten ønsker ikke å fortelle hvordan 13-åringene bar eksplosivene, hvor lenge de satt på bussen eller hvilken rute de tok for å komme fram til Bislett tirsdag.

– Det er detaljer som vi nok må komme tilbake til etter hvert, sier Rådal.

Etter den voldsomme eksplosjonen tirsdag kveld fant politiet en håndgranat som lå udetonert i et fotgjengerfelt ved næringslokalet som antas å ha vært mål for attentatet.

Fem personer er siktet etter granatangrepet 23. september. To 13-åringer ble innbrakt etter eksplosjonen, to 15-åringer er siktet men løslatt, og en 31-åring ble søndag varetektsfengslet i fire uker.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser og siktelser i saken.