God potetferie!

Potetplanten kommer fra Andesfjellene i Sør- Amerika. Der har den kanskje vært dyrket av den opprinnelige befolkningen så langt tilbake som 4000 til 7000 år tilbake i tid. Poteten kom til Europa for første gang rundt år 1550, men kom ikke til Norge før i årene før 1750. Da ble poteten dyrket på åkerland og prester og andre embetsmenn tok til orde for å øke potetdyrkingen.

I 1776 kom skriftet «Patriotisk Underviisning om den fordeelagtigste og beste Maade at avle og benytte sig af Patetes eller Kartofler» ut i Trondheim. Skriftet var skrevet av7 Erasmus Braag og han tok utgangspunkt i sin fars og andre bønders erfaringer med å dyrke poteter. Skriftet starter med å prise poteten som en herlig og nyttig frukt. Håpet var at kunnskap om å dyrke potet skulle bidra til at den fattige bonden aldri igjen skulle måtte ty til å lage seg brød av bark i uår. Det var særlig potetens muligheter til å klare seg i tørkeperioder som ble trukket fram som særlig viktig på steder der dyrking av korn hadde vist seg vanskelig.

Potetlageret på Økern ble bygget på jernbanelinjen Grefsen- Alnabru slik at man kunne frakte potetene med tog helt frem til lagerbygningen. Narve Skarpmoen/ Oslo byarkiv

Til tross for iherdig opplysningsarbeid var det ikke før utover på 1800-tallet at dyrkingen av poteter virkelig økte i Norge. De største toppene i potetdyrkingen kom under første og andre verdenskrig. Poteten skulle få befolkningen gjennom krise og dyrtid på tidspunkter da kornet og annen matimport ikke strakk til.

Da første verdenskrig brøt ut i 1914 ble det raskt opprettet et provianteringsråd i Oslo, som blant annet skulle sikre matforsyningen for byens befolkning. Krigen betydde dyrtid og vanskeligheter med import av varer. Vanlige varer som korn og kjøtt økte kraftig i pris og ble vanskelig å få tak i. Befolkningen måtte finne andre varer for å holde seg mette. Spesielt fisk og poteter ble trukket fram av provianteringsrådet som gode alternativer.

Potetlageret ble bygget på tomten ved Søndre Hovind i nærheten der hvor Økern T-banestasjon er i dag. Narve Skarpmoen/ Oslo byarkiv

I 1916 ble det satt makspris på poteter for å forhindre spekulasjon i potetdyrkingen. Dette viste seg å ikke hjelpe på tilførselen av poteter, og prisen ble økt flere ganger for å gjøre det mer attraktivt for bøndene å selge poteter. Vinteren 1916–1917 var spesielt hard og det ble svært vanskelig å få fraktet potetene fra bøndene og inn til byen. I januar 1917 var det potetmangel i Oslo og prisene ble økt flere ganger. Innen mars var prisen for alminnelige poteter kjøpt fra kjøpmann 13,50 kroner pr. 100 kilo

Potetsortering ved potetlageret på Økern i 1917. Narve Skarpmoen/ Oslo byarkiv

Samtidig gjennomførte provianteringsrådet flere tiltak for å sikre forsyningen av poteter for vinteren 1917–18. Målet var å gi kommunens befolkning muligheter til å dyrke sine egne poteter ved å gi de tilgang til småparseller på kommunens eiendommer og på ubenyttede jordstykker. På denne måten ble det dyrket poteter på: Valle, Store Ekeberg, Sandakerveien 66, Torshov, Nordberg, Frogner, Lilleborg, Ulven, Rodeløkken, Sørbråten og Sander. En komité ledet av advokat Dybwad fikk i oppgave å sikre seg udyrket jord og skaffe leietakere til disse. Han ervervet ca. 60 mål på Torshov, 25 mål på Westye Egebergs eiendom i Akersbakken og ca. 20–30 mål på Lille Tøyen.

Potetsorteringsmaskinen BIRKA i full drift på potetlageret på Økern i 1917. Narve Skarpmoen/ Oslo byarkiv

I tillegg skulle provianteringsrådet kjøpe inn så mye poteter som mulig som kunne lagres og selges da vinteren kom. For å sikre at man ikke igjen fikk problemer med å frakte potetene inn til byen ble det bestemt å bygge et stort lagerlokale sentralt i byen. Det trengtes et lokale som kunne romme minst 50 tønner og som lå ved en av byens jernbanelinjer. Kommunen ente opp med å kjøpe den private tomten ved Søndre Hovind som lå der hvor Økernveien møter Ulvenveien. Da kunne det bygges et stoppested på jernbanelinjen mellom Grefsen og Alnabru og slik sikres gode muligheter for å distribuere potetene fra lageret. Hele anlegget var ferdig i september 1917. Anlegget fikk jernbanespor langsmed bygningenes tverside. Sporene var løftet så høyt at vognlastene av poteter kunne skuffes rett ned i trallene og føres inn i kjellerens overetasje for lagring.

Allerede året etter økte lagringsbehovet og lageret ble utvidet til å håndtere 100 a 130 tønner med poteter.

Groer ble fjernet fra potetene i 1917. Narve Skarpmoen/ Oslo byarkiv

Etter første verdenskrig var over ble provianteringsrådet avviklet og lageret på Økern ble solgt til boligdirektoratet i 1919, for bruk til lagring av materialer. Den neste store potetbølgen skulle bli under andre verdenskrig.

