Gledestårer og jubel i Israel da gislene kom hjem

Det israelske gisselet Eitan Mor vinker til frammøtte ved Beilinson-sykehuset i Petah Tikva i Israel etter å ha blitt frigitt. Ariel Schalit / AP / NTB

738 dagers ventetid er over. Mandag ble de 20 gjenlevende gislene overlevert til israelske myndigheter. TV-bilder fra den såkalte gisselplassen i Tel Aviv viser latter og gledestårer blant folk som holder opp israelske flagg og bilder av gislene.

Blant israelerne som ble sluppet fri mandag, er Eitan Mor, som jobbet som sikkerhetsvakt på festivalen Hamas gikk til angrep mot. Han ser tynn og blek ut, men er ved godt mot, sier hans mor Efrat Mor til Times of Israel.

– Det er vanskelig å beskrive det, å se ham stå, snakke og smile. Det er rett og slett et mirakel. Han ser flott ut. Han er tynn og blek, men ellers en tier, sier hun til avisa etter å ha sett sønnen på skjermen før løslatelsen.

Også flere busser med løslatte palestinere ankom både Gazastripen og Vestbredden mandag, ifølge flere nyhetsbyråer.

Full av lykke

Gislenes familier var samlet på den israelske militærbasen Re'im, dit de ble brakt etter løslatelsen. TV-bilder av seks av dem viste at de sto smilende og snakket med soldatene som tok dem imot.

Viki Cohen, moren til den bortførte soldaten Nimrod Cohen, er på plass ved Re'im.

– Jeg er så opprømt. Jeg er full av lykke. Det er vanskelig å se for seg hvordan jeg føler meg nå. Jeg klarte ikke å sove i natt, sier hun til Reuters.

Guy Gilboa-Dalal ble løslatt og fløyet til Israel i helikopter. I helikopteret skrev han følgende budskap på en tavle:

– Jeg har returnert – Israels folk lever, viser et bilde som er vist på israelsk TV. Gilboa-Dalal er blant dem som ble bortført fra musikkfestivalen Nova.

Hamas overleverer levninger

Hamas opplyser også at levningene av fire døde gisler vil bli overlevert. Levningene av de fire døde gislene vil bli overlevert til Israel i løpet av mandagen, opplyser Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene på Telegram.

Ifølge kunngjøringen dreier det seg om Guy Ilouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi og Daniel Perez.

Ifølge Gaza-avtalen skal Hamas overlevere levningene av 28 døde gisler til Israel, men de har gjort det klart at dette kan ta noe tid.

Flere av gislene må hentes opp av graver, mens andre ligger under ruiner av bygninger Israel har bombet.

Hevder avtalebrudd

Den israelske organisasjonen «Bring Them Home Now», som under den to år lange krigen har arbeidet for å få alle gisler hjem fra Gaza, anklager Hamas for å bryte avtalen.

– Vi ble sjokkert og skuffet da vi fikk vite at levningene av kun fire gisler vil bli returnert i dag, skriver organisasjonen på X.

– Dette er et klart brudd på avtalen med Hamas. Vi forventer at Israels regjering og forhandlerne omgående retter opp i denne alvorlige urettferdigheten, heter det videre.

Avtaleteksten er imidlertid ikke helt klar på når levningene av døde gisler skal utleveres, og søndag opplyste israelske myndigheter at et internasjonalt organ skal bistå med å finne levninger som ikke overleveres mandag.

Våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas innebærer også at Hamas skal frigi 28 døde gisler samt at Israel skal frigi nær 2000 palestinere. De fleste av disse er blant de tusenvis av palestinerne som Israel har tatt til fange på Gazastripen i løpet av krigen.

Det israelske gisselet Matan Angrest vinker etter å ha gått ut av et helikopter i Tel Aviv. Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Følelsene var i sving hos mange da løslatelsen av israelske gisler ble TV-sendt på den såkalte gisselplassen i Tel Aviv. Oded Balilty / AP / NTB

Biler fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) frakter israelske gisler ut fra Gazastripen og mot Israel. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Folk gråt og jublet om hverandre i Tel Aviv. Oded Balilty / AP / NTB

Folk jubler idet israelske gisler ankommer militærbasen ved Re'im sør i Israel. Leo Correa / AP / NTB

Folk viftet med det israelske flagget utenfor Beilinson-sykehuset i Petah Tikva. Francisco Seco / AP / NTB

En palestinsk mann viser seierstegn i Ramallah på Vestbredden etter å ha blitt løslatt fra israelsk fengsel. Majdi Mohammed / AP / NTB