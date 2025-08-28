Rundt én million nordmenn lever med pollenallergi – og 13 prosent av befolkningen har opplevd å være borte fra jobb eller skole på grunn av pollenplager, ifølge en undersøkelse fra Respons Analyse.

Det tilsvarer over 70 prosent av alle med pollenallergi, skriver Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i en pressemelding.

– Når så mange opplever fravær fra jobb eller skole på grunn av pollenallergi, viser det tydelig at dette er en folkehelseutfordring, ikke bare «litt nysing og rennende øyne». Slutten på pollensesongen er et pusterom som mange har ventet på, sier generalsekretær i NAAF, Guro Birkeland.

Den daglige pollenvarslingstjenesten er dermed avsluttet. Den rekordvarme sommeren i store deler av landet har framskyndet avblomstringen hos både gress og burot, så pollennivået de siste dagene har vært lik null.

– Mange kan nå trekke pusten og få en pause, men vi må ikke glemme at pollensesongen hvert år setter store spor. Derfor er varsling, behandling og tilrettelegging helt avgjørende også fremover, sier Birkeland.