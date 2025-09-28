Gjenvalgt som president: – Vi må påvirke de nordiske regjeringene
Hele Norden har en kriminalomsorg i krise: – Folk er slitne, syke og slutter.
Asle Aase, leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund og gjenvalgt president i Nordiske Fengselsfunksjonærers Union.
FOTO: NFF-magasinet
Navn i Nyhetene
Det er altså bemanningsproblemer i fengslene, ikke bare i Norge, men også i våre naboland?
– Ja, det er en utfordring over hele Norden. Vi hadde besøk av en representant fra Storbritannia, hvor bemanningen også er et stort problem. Vi har dårlige tall på det, som gjør at regnestykket ikke går opp når vi ser på antall innsatte og antall ansatte.
Hva er likhetene i Norge og andre nordiske land?