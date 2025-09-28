Gjenvalgt som president: – Vi må påvirke de nordiske regjeringene

Det er altså bemanningsproblemer i fengslene, ikke bare i Norge, men også i våre naboland?

– Ja, det er en utfordring over hele Norden. Vi hadde besøk av en representant fra Storbritannia, hvor bemanningen også er et stort problem. Vi har dårlige tall på det, som gjør at regnestykket ikke går opp når vi ser på antall innsatte og antall ansatte.



Hva er likhetene i Norge og andre nordiske land?